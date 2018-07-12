最毒小三！3線網紅聯合賭場榨乾富二代10億

楊怡瀟身分被起底，是3線網紅。(圖／翻攝自微博)

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中時電子報
／綜合報導
富二代張曉恩被網紅女友騙走10億。(圖／翻攝自微博)

大陸富二代張曉恩日前因涉嫌詐欺、侵占鬧上新聞版面，不僅虧空父親公司，還騙走友人的錢，而這些錢他都花在女友身上，或是在賭場輸光，但現爆出他會染上毒癮，都是網紅女友導致的，但她卻在男方出事後，主動與檢方合作，想送他入獄，讓網友直呼這名網紅根本是「最毒小三」。

張曉恩是房地產大亨之子，已婚有小孩，平時生活豪奢，在遇上網紅女友楊怡瀟後更誇張，為了討好她，送名錶、名牌包之外，還送她名車、豪宅，杜拜、巴黎等旅遊勝地去到不想去，而要維持這些奢侈花費，就要有更多錢，他掏空父親公司人民幣7000萬元（約台幣3.2億元），還騙了王姓好友人民幣1.7億元（約台幣7.8億元）。

原本他想把騙來的錢拿去賭場大撈一筆，結果卻輸得精光，他輸完又再去騙錢，騙了又再賭，債務越滾越大，網友也肉搜出網紅女友身分，她是映客網主播，是3線小模，IG充斥著炫富照片，而張曉恩妻子閨密更出面爆料，他會變得愛賭都是網紅女友慫恿的，並指控楊怡瀟和賭場談好抽成，每個月都帶張曉恩去豪賭，而且在他出事後，還主動配合檢方調查，就是想讓他入獄，網友看了都相當震驚，直呼這名網紅根本是「最毒小三」。

(中時電子報)

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