網美照過來！全台首座純白旋轉木馬今啟用

2018年07月12日 12:17 中時 柯宗緯

棧貳庫旋轉木馬尚未營運前，就成為IG打卡熱點。（柯宗緯攝）

網美到旋轉木馬打卡。（柯宗緯攝）

高雄最新網美景點棧貳庫「旋轉木馬」今（12）日正式營運，邀請高市社會局社區照顧據點小朋友搭乘，手持夢幻造型汽球，留下難忘回憶。這座全台首座純白色造型旋轉木馬，未開放前已成為IG、臉書打卡熱點，無敵海景搭配白馬，夢幻指數破表，也成功製造話題。

高雄港區土地開發公司董事長郭添貴指出，棧貳庫營運以來，平日吸引3、4000人，暑假飆升到6000人次，假日更逼近1.3萬人，連帶使新航線「棧貳庫—旗津」營運狀況表現亮眼，也未影響到原本「哈瑪星—旗津」搭乘人數，反而構成鐵三角相互拉抬。

夜間的旋轉木馬別於白天景緻，更添浪漫氣息。（棧貳庫提供）

全台唯一的純白色旋轉木馬，座落於高雄棧貳庫，12日正式營運，邀請弱勢兒少免費搭乘。（柯宗緯攝）

棧貳庫今年初營運後，成為高雄觀光新亮點。最近以以古典機械裝置藝術手法詮釋「夢想港濱」，打造純白旋轉木馬，更抓住年輕人眼球，吸引不少網美到此一遊取景，也令旋轉木馬，尚未啟用就暴紅，人人都在討論，何時可以搭乘。

全台唯一的純白色旋轉木馬，座落於高雄棧貳庫，12日正式營運，邀請弱勢兒少免費搭乘。（柯宗緯攝）

網美到旋轉木馬打卡。（柯宗緯攝）

經營旋轉木馬的智崴全球總經理何佩琪表示，旋轉木馬12日起正式營運，原本旋轉木馬是七彩的，但考量要與碧海藍天相互襯托，因此突發起想漆成全白色，更符合小女孩們心中對白馬王子的綺想，而未來也將結合輕軌、iRide提供套票，吸引更多民眾造訪。

棧貳庫旋轉木馬可搭乘42人，運轉時間自下午2時至晚上9時，假日延長至晚上10時。全票每人150元，7月底前開幕優惠價每人60元；現場也提供幼幼親子套票，每組180元，開幕優惠價90元。

(中時 )