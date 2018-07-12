加藤泰導演100歲冥誕 《鬼太鼓座》台灣終能上映

2018年07月12日 12:17 中時 潘鈺楨

《鬼太鼓座》曾於第73屆威尼斯影展獲威尼斯經典獎最佳修復影片提名。（翻面映畫提供）

提到「鬼太鼓座」，台灣民眾可能很熟悉鬼太鼓藝術演出團體或鬼太鼓遊戲機，由日本傳奇任俠浪人導演加藤泰（Tai Kato）所執導的生前遺作《鬼太鼓座》，終於將在院線首次放映。

曾活躍於50至70年代，以超低鏡位和特寫攝影風格著稱於世的日本任俠浪人電影泰斗加藤泰，於1979年以完全無劇本、跳脫市場框架的拍攝方式，抱病完成生前最後遺作《鬼太鼓座》，全片完成之後並無上映計畫，以致至今整整30多年，電影始終塵封，未曾公開放映，成為日本影史的傳說之作。2016年，適逢加藤泰導演100歲冥誕，其後代總算首肯，正式解禁，經數位修復，讓影迷有機會觀賞這部集加藤泰導演個人藝術美學的大成之作，見證鬼太鼓座近乎原始的藝術生命力。

「鬼太鼓座」是1969年由創辦人田尻耕三，帶領一群厭倦都市文明，醉心傳統太鼓藝術的青年樂手，在日本新潟佐渡島所成立的音樂修行團體。根據「立地而奔、立地而鼓、立地而舞」的精神宗旨，讓太鼓擊樂與奔跑、舞蹈等肉體鍛鍊融為一體，成為貫徹物我合一的極限演出形式，同時也使用竹笛、三味線、尺八、箏等婉轉幽遠的日式傳統樂器共奏，藉以達到陰陽調和，剛柔並濟的太極之境。

加藤泰導演在獲知自己生命即將結束之時，抱病前往佐渡島，以實驗性的拍攝手法，配上精妙的舞台設計，通過肢體、太鼓聲、大海與自然，傳達出原始的生命力。在沒有任何劇情故事的限制下，跨越「紀實」與「虛構」之間的界線，藉由鬼太鼓座石破天驚的力與美，彰顯其至死方休的生命意志，吶喊詮釋了最純粹的青春，奏出他生命旅程第一次，也是最後一次不顧世俗眼光，追求純粹藝術的極致美學之歌。

《鬼太鼓座》曾於第73屆威尼斯影展獲威尼斯經典獎最佳修復影片提名，也曾於東京新主義影展特別放映過，台灣院線上映則是首次。除此之外，《鬼太鼓座》的電影配樂是由小野洋子（Yoko Ono）第一任丈夫，日本激浪派前衛音樂家柳慧（Toshi Ichiyanagi）操刀，營造出充滿生命哲思的神祕氛圍。電影將於7/20正式在台上映。電影預售票請洽博客來售票網，更多電影詳情請洽翻面映畫粉絲專頁。

(中時 )