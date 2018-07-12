加入北市府LINE 停車費欠繳、公車到站報你知

加入北市府LINE官方帳號後，可設定個人化訊息訂閱服務。（北市交通局提供）

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北市府打造智慧城市，推出「臺北市政府」官方LINE帳號，4月祭出多項訂閱服務，讓民眾訂閱專屬個人的市政訊息推播服務，不僅有汽機車繳費提醒，公車到站通知，還能定位查詢周邊停車場，省時又方便。

北市交通局配合北市府官方LINE平台，推出多項服務，民眾可點進「交通措施」，查看每周重大活動、工程施工，還有即時集會遊行等交通管制訊息。喜歡騎乘「小小黃」的單車族，也可透過「YouBike場站查詢」，迅速找到全市YouBike站點。

交通局6月30日起，再擴大3項服務，民眾可進到「公車到站提醒通知」，提前輸入公車路線、運行方向，指定特定時間，APP會在公車到站前發訊息提醒，不必擔心錯過公車。

開車族同樣好處多多，進入「停車費通知」，只要輸入愛車車號，設定繳費訊息提醒時間，系統就會在繳費到期前1到3天發布提醒，避免繳費單逾期。另外，開車苦苦尋覓不到車位，也可打開「停車場查詢」，依所在位置查詢附近停車場，省時又方便。

想加入北市府官方LINE好友，可掃描QR-CODE、LINE ID輸入@taipei或在官方帳號搜尋「臺北市政府」，詳見https://www.travel.taipei/line/ 。加入後，在選單按下「訂閱市政訊息」即可訂閱各項服務。

(中時 )

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