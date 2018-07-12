白宮貿易大棒舉得愈高 美企赴陸談合作愈多

友善列印
中時

中美貿易戰打響，美國攻勢一波波，日前又公佈了對額外2000億美元大陸商品加徵10％關稅的清單。對此，中國國際廣播電台旗下「國際在線」則刊登評論稱，有意思的是，隨著白宮「貿易恐怖主義」的惡果不斷顯現，越來越多的美國企業與民眾加入了「反恐陣線」。日前特斯拉、芝加哥市市長接連訪問大陸，暢談長期合作。反映出白宮雖然大搞貿易保護主義，但美國地方政府和企業卻用實際行動反對貿易戰，表達對大陸市場的信心。

大陸「國際在線」刊登評論指出，從500億到2000億，美方目前出台的加徵關稅清單如果全部實施的話，意味著將對超過一半的大陸輸美商品關上大門。難怪大陸商務部批評美方這一「失去理性的行為不得人心」，「傷害中國，傷害全世界，也傷害其自身」。

評論稱，有意思的是，隨著白宮「貿易恐怖主義」的惡果不斷顯現，越來越多的美國企業與民眾加入了「反恐陣線」。最近，大陸就迎來了多位要與大陸長期合作的美國政商界人士。

10日，美國特斯拉與上海簽署純電動車專案投資協議，正式把首個海外工廠落戶大陸，計畫年產50萬輛，最快在明年春節後開工。11日，美國芝加哥市市長伊曼紐爾率領大型經貿代表團，在北京與中方簽署《2018-2023五年重點產業合作計畫》。這是中美地方政府之間簽署的第一份五年計劃。

評論稱，一邊是白宮不斷對大陸產品加建防禦性壁壘，讓國內消費者花更多銀子；一邊是美國知名企業出走大陸尋求長期合作，這種「冰火兩重天」的狀況，反映出白宮雖然大搞貿易保護主義，但是美國地方政府和企業卻用實際行動反對貿易戰，表達對大陸市場的信心。

評論指出，隨著加徵關稅措施的負面影響日漸顯現，將有更多的美國人在思索：一個失去理性、近乎瘋狂的政府，會把自己和國家帶向何方？

(中時 )

陸委會指擅入漢光演習 葉青林：… 陸官媒：美國升級貿易戰是霸淩主…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。