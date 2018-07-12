吹完喇叭沒洗乾淨 女大生罹過敏性肺炎

豐原醫院胸腔內科醫師張孟祥指出黃姓女大生的肺部X光片顯示浸潤範圍非常大。（王文吉攝）

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黃姓女大生的肺部X光片，治療前（左）兩邊肺部白白的，浸潤範圍非常大，治療後（右）回復正常。（王文吉攝）
豐原醫院胸腔內科醫師張孟祥（左）建議吹奏管樂器，一定要注重吹嘴及樂器清潔。（王文吉攝）
薩克斯風玩家劉小姐吹奏完後，會以清水沖洗吹嘴。（王文吉攝）
小喇叭玩家張堯說，吹奏完後活塞會殘留口水，一定要用力甩除後，再用清水沖洗。（王文吉攝）
黃姓女大生疑因小喇叭吹嘴清潔不徹底，不知不覺吸入黴菌，造成肺部發炎。（王文吉攝）
音樂系女大生罹過敏性肺炎 竟跟玩這樂器有關

主修小喇叭的22歲黃姓女大生，日前反覆發燒、久咳不癒，到衛服部豐原醫院求診。胸腔內科醫師張孟祥經X檢查發現，患者兩邊肺部白白的，浸潤範圍非常大，最後揪出病灶，竟然是小喇叭吹嘴殘有黴菌，吹奏時吸入，引發過敏性肺炎。

張孟祥表示，女學生住院期間咳嗽、發燒仍然持續，但從X光片看來，發炎部位實在太大，但言談及作息上都還不錯，因此推斷女學生是因過敏引起的非典型肺部發炎，給予抗過敏藥物治療，咳嗽、發燒徵狀在一、兩天後獲得改善。

張孟祥表示，過敏性肺炎較常發生於農夫或木工，吸入稻草、木屑等，黴菌跟著進入肺部，就會誘發過敏反應。張孟祥舉例，像是過年大掃除時，翻動雜物、揚起灰塵時，黴菌也會跟著散佈在空氣中，當我們吸入就會造成過敏反應，徵狀類似肺部發炎。

女學生很驚訝「過敏原竟然是自己最喜歡的小喇叭」，她回想，當出現輕微咳嗽時，就會停幾天沒吹奏，沒想到是小喇叭沒清潔乾淨，造成過敏性肺炎。有38年樂齡管樂器玩家張堯表示，他使用完樂器後，會將吹嘴、活塞拆下來，甩除口水，以清水沖洗，每3個月至半年左右，使用通條及沙拉脫徹底清潔。

(中時 )

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