豆娘求偶成「心型」 攝影師：迷人的愛情

2018年07月12日 12:42 中時 張穎齊

棋紋鼓蟌的雄蟲為了追求雌蟲，極盡所能地重複「求偶」動作，以獲得雌蟲芳心。（沈錦豐提供）

棋紋鼓蟌交配後，雌蟲會單獨產卵，雄蟲則在旁護衛，順便等下一隻雌蟲報到。（沈錦豐提供）

昆蟲也有愛情故事！基隆市野鳥學會理事長沈錦豐日前在基隆市七堵瑪陵坑，意外發現稀有的豆娘「棋紋鼓蟌」，並幸運拍下雄蟲為了追求雌蟲，在空中和許多「情敵」纏鬥後，還要在雌蟲面前極盡所能地「求偶」，獲得雌蟲芳心後，呈現「心型」的浪漫畫面，讓沈錦豐驚嘆「迷人的愛情故事！」

沈錦豐說，棋紋鼓蟌是他個人最喜愛的豆娘，雄蟲以黑底襯上螢光的藍色斑紋讓人迷戀，雌蟲身上的斑紋稍淡，但依然迷人；雄蟲有領域行為，牠們在適合雌蟲產卵的區域。

「雄蟲為了討雌蟲芳心，會成群在空中纏鬥幾十分鐘！」沈錦豐指出，雄蟲以空中打鬥的方式來爭奪掌控權，爭贏了之後，雄蟲改變一般將六足縮在胸前的飛行方式，伸長中後足，將中足及後足內側的白色斑紋顯現出來，在雌蟲面前重複求偶動作好幾遍，讓雌蟲接受並交配。

他還說，棋紋鼓蟌交配的過程非常曲折離奇，由於蜻蛉目昆蟲雄蟲的交配器官在第二腹節，和一般昆蟲的交配器官在靠近腹部末端不同，更特殊的是交配器官並不產生精子，精子在第九腹節的生殖孔，因此雄蟲在交配前必須先彎曲腹部，將第九腹節生殖孔產生的精子移到第二腹節的交配器官。

「牠們非常迷人！」沈表示，雄蟲會飛到雌蟲的背上，以六足抱住雌蟲的頭部及胸部，確定夾住雌蟲的前胸後，這時候可以看到雄蟲很快地將精子移給雌蟲，過程約1分鐘，整個過程非常曲折，交配的姿勢也曲折，最終還會呈現像一顆愛心的形狀，好似一段曲折離奇的愛情故事，成功完成繁衍下一代的任務，覺得十分浪漫。

(中時 )