陸官媒：美國升級貿易戰是霸淩主義對世界的挑釁

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美國川普政府日前再向中美貿易戰「加一把火」，公佈了擬對大陸2000億美元輸美產品加徵關稅的清單。對此，中共黨媒《人民日報》發表評論指出，歷史反復證明，亂打貿易戰無異於玩火，到頭來只會是損人害己。美國奉行貿易霸淩主義既傷經濟，更毀形象，最終只會讓自己身陷四面楚歌的尷尬境地。

中共黨媒《人民日報》發表評論「美國升級貿易戰霸淩主義對世界的挑釁」指出，白宮巨額加徵關稅清單甫一出爐，美國商會立即提出尖銳批評，認為這將提高美國家庭、農民、農場主和就業創造者的日常商品成本，還將進一步傷及美國工人。

評論稱，然而，失去現實感的白宮已經聽不進這些警告。一些人沉迷於單邊保護主義不能自拔，甚至盲目樂觀地認為「打貿易戰是一件好事，而且很容易贏」，臆想著通過極限施壓就能迫使中國放棄核心利益、作出無原則的讓步。

評論認為，「利莫大於治，害莫大於亂。」一個有秩序的國際貿易體系，是世界各國的共同需要，也是全球經濟增長的重要基石。美國奉行貿易霸淩主義既傷經濟，更毀形象，最終只會讓自己身陷四面楚歌的尷尬境地。

評論稱，美國歷史上多次對其他國家以關稅相逼，結果不是衝擊就業，就是訂單大幅萎縮，讓美國乃至世界經濟陷入長期衰退。現在，美國不計後果的單邊保護主義做法，不只是在傷害中國，傷害美國自己，也在傷害全世界。

評論強調，大陸完全有能力有底氣應對任何風險挑戰，將外部壓力轉化為高品質發展的內在動力。大陸將一如既往地同國際社會一道，共同維護自由貿易規則和多邊貿易體制，共同回擊美國貿易霸淩主義行徑，打贏這場單邊主義與多邊主義、保護主義與自由貿易、強權與規則之戰。

(中時 )

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