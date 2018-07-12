藍營要求「再審」墊付案 綠營批違反內政部解釋函

2018年07月12日 12:45 中時 陳世宗

國民黨團執行長顏莉敏說，合理的預算自然就會通過，不合理的預算也應該刪除，具體實現議會「為民把關」的審查權。（陳世宗攝）

台中市議會11日臨時會中，國民黨市議員李中要求將中央未全額補助的墊付款約25億3200萬元，需送交議會實質審查才能支用。民進黨團12日舉行記者會，總召李天生痛批藍營做法不符內政部解釋根本違法，阻擋墊付案是要讓市民在颱風天「居無眠、行不順、食不安」！

李天生指出，所有議員都很清楚，從前市府到現在，市府獲得中央補助款，在議會休會期間，只要議長同意並由議會出具公文，市府就可以先行動支這筆經費，才能增進行政與立法效率，讓與民眾息息相關的建設可以早日辦理。

李天生出具1張由國民黨紅派大老廖了以，擔任內政部長期間發給南投縣水里鄉的公文，內容寫道「立法機關既已函覆同意墊付，為避免行政機關推行政務無法執行之窘境，自不宜做出與函覆內容相左的決議。」

市議員陳淑華說，中央給補助款難道地方不要嗎？過去藍營執政時期，民進黨只會針對有爭議或疑慮的政策或作為提出質疑，不會像國民黨對所有的預算進行「無差別」杯葛。許多墊付款有時效性需要先行同意，後續再做程序上補正，國民黨不應以程序為名、行杯葛之實。

張芬郁質問藍營「不能用民生角度替選民講話嗎？」她說，霧峰車龍埤、大里中興段防洪治水工程加起來1.2億，阻擋的議員根本置民眾生死安全於度外！還有捷運藍線、光復國小增設簡易棒球場及南北柳活動中心耐震補強等，都是為市民權益著想。

國民黨團執行長顏莉敏說，合理的預算自然就會通過，不合理的預算也應該刪除，具體實現議會「為民把關」的審查權，如果都沒有問題，民進黨為何急於扣人帽子，不監督執政者；反而責怪起在野黨，「顏色辦事」的人恐怕用來形容執政黨比較貼切。

顏莉敏強調，沒有全額補助的墊付案，按議會先前決議本就不該逕自墊付，議會發現後重新付委送審，讓程序完備符合正義，實屬合情合理合法。在野黨確實監督、為民把關，「執政黨在怕什麼呢？」

(中時 )