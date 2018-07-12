葉俊榮任教長 學者轟：政黨屬性太強 不樂觀

內政部長葉俊榮（圖）將接掌教育部。（檔案照片/中央社）

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中時電子報

行政院今大動作公布內閣改組名單，由內政部長葉俊榮接任教育部長，新五四運動發起人張凱鈞表示，葉俊榮是台大法律系教授，但從沒有聽過葉對台灣教育發表看法、對台灣教育沒有自己的立場，希望葉上任後，尊重大學自主，妥善、迅速處理台大校長遴選案，速聘管中閔當校長。

國教行動聯盟理事長、台灣大學應用力學研究所教授王立昇今也對《聯合報》表示，「鮮少見到葉俊榮對教育的看法」，行政院又找個政黨屬性這麼強的人來接任，他坦言「不敢樂觀」。

王立昇說，「對葉俊榮不太有印象」，尤其從內政部長改擔任教育部長，不知道內閣改組大風吹吹什麼風，教育部長應該找個有高度沒有政黨背景、不受政黨干預的人。

已向教育部提訴願的國發所王同學說，葉俊榮曾遭爆於任職台大法學院教授期間，違法到大陸兼課一個月，對此，葉俊榮應公開說清楚；葉是行政法教授，對教育部拔管爭議應很清楚，希望葉上任後，憑著良知良能，速核准管中閔擔任台大校長。

網友則在ptt上留言，「快笑死，葉俊榮轉任教育部長，徐國勇接內政部長，花媽子弟兵接交通部長，酬庸大會喔，只是沒想到花媽這麼快就開始安插自己的人手了」。有網友回應說，「沒人才，大家輪流蹲，輪流做」、「葉轉任教育部是哪招，太扯了」。

(中時電子報)

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