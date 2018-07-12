全教總：葉俊榮處理台大校長人事案 考驗他的擔當

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旺報

教育部長換內政部長做做看！對此教育團體表示，這個任命雖然出人意料，但是從客觀條件來看，葉俊榮的行政資歷確實適合擔任教長一職；不過台大校長遴選案的檢視標準也可能燒到葉俊榮自己，後續能否將大學校長遴選程式明確化，也考驗他是否具有教育部長的擔當。

行政院長賴清德12日上午火速更換多位內閣，最受注目的當屬懸缺一個多月的教育部長由內政部長葉俊榮接任。

全國教師工會總聯合會理事長張旭政表示，葉俊榮出身學術圈，著作等身，又具有豐富的內閣行政經歷，如從客觀條件來看，的確適合擔任教育部長一職。加上他從政期間的表現穩健，如果擔任教育部長，應該可以有較長的任期，讓教育政策從穩健中前進。「民進黨的這個任命，雖然出乎所有人意料之外，但不失為高招，」張旭政說。

不過張旭政也指出，葉俊榮上任後所要面對的問題，首重仍然是台大校長遴選案，他無法迴避前任部長留下的問題，用同樣的標準檢視，是否會燒到他自己或是引起波瀾，是他必須面對的政治問題。進一步，葉俊榮是否要將大學校長遴選程式和資格明確化？要用什麼樣的標準來訂定？將考驗他是否具有教育部長的擔當。

張旭政另提問，即將處理的私立大專院校退場轉型條例，葉俊榮對於退場轉型的立場為何？能否抵擋龐大利益爭奪的壓力？考驗他是否具有教育公共化的理想。此外教育不是只有高教，首重還是在國教及幼教，而我國的幼教、國教、高教所採取的政策立場並不一致，各有不同的政策思維，高教圈的人士解讀國教、幼教政策經常產生誤差，張旭政也建議新任教長應該要避免重蹈覆轍，最好的做法是多聽、多看、多和教育團體溝通，全面瞭解資訊後再做決策。

張旭政並指出，學術圈轉任行政官員，常發生「做的政策和著作寫的不一樣」。葉俊榮在南鐵東移案也發生過同樣的事，學者的誠信問題有待考驗。

(旺報 )

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