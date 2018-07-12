公費留考簡章出爐 新南向仍保留10人

2018年07月12日 12:54 旺報 簡立欣

教育部12日宣布，107年公費留學考試簡章即日起公布於教育部國際及兩岸教育司網頁，有意報考者請參閱並及早準備。因應「新南向政策」，今年選送印度、印尼、菲律賓、馬來西亞、泰國、越南等6國仍保留10個名額。

教育部表示，為推動「新南向政策」，教育部自106年起新增「赴新南向國家公費生」名額10名，可攻讀碩士或博士學位，本（107）年新南向公費留學可選考「文史哲」、「政治（含區域研究）」、「藝術」、「文化資產」、「法律」、「社會科學」、「心理與認知」、「管理與經濟」、「建築、規劃與設計」、「數理化」及「醫藥衛生」等計11學群25個學門。其中新加坡、澳大利亞與紐西蘭均為英語系國家，在一般公費考試已列為一般留學，不在新南向留學國家之列；而印度、印尼、菲律賓、馬來西亞、泰國、越南等6國是新南向政策重點夥伴國家，因此今年培育我新南向人才以選送學生赴該6國為政策目標。

此次考試科目國文作文與專門科目2科，共計3科；網路報名日期是7月27日上午8時至8月10日下午5時止；筆試時間10月6日；19學群79學門預訂錄取119人，包括一般公費生89名、勵學優秀公費生5名、原住民公費生10名、身心障礙公費生5名、赴新南向（印度、印尼、菲律賓、馬來西亞、泰國、越南）國家公費留學10名。公告錄取時間是12月31日。

教育部表示，107年公費留學考試簡章修正重點包括：

一、將現行准考證寄發方式變更為由考生自行由網路下載列印，簡化作業流程，並明定考生於列印准考證前，須確認相關報名事項無誤後，始得列印准考證。

二、修正須提出英語授課證明地考生，係擬赴非英語系國家留學的大學校院以英語授課者。

三、擬留學國語文能力證明，新增採計「印尼語能力測驗（TIBA）」成績，以通過學術目的測驗的第三級（Modest User）印尼語之能力證明。

四、修訂面試報到時應繳表件（報名表、聲明書及切結書），由教育部行政協助單位統一印製，面試報到當日由考生親自確認後簽名提出，以簡化作業並維持資料正確性。

五、預告原住民考生語言能力規定；依原住民族語言發展法第25條規定，該法自106年實施3年後，自109年起原住民族學生參加原住民公費留學考試，應取得「原住民族語言能力測驗」中級證明為報考資格。

有意報名公費留學考試者可於教育部全球資訊網www.edu.tw，點選教育部首頁―認證檢定及留考―公費留學考試，相其他詢問事項電洽：(02)7736-5737。

(旺報 )