NBA》搶詹皇保密做到家 華頓：我一無所知

為了確實搶到詹姆斯，湖人總教練華頓也被高層蒙在鼓裡。(美聯社)

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中時電子報

為了爭搶「小皇帝」詹姆斯加盟，這次湖人可說保密工作做到家，整個高層只有總裁魔術強生、總管瓦林卡知道情況，就連湖人總教練華頓都被蒙在鼓裡，「我根本不知道詹姆斯與魔術強生在互傳簡訊，也跟大家同時知道這顆震撼彈！」

或許擔心節外生枝，魔術強生這次招募詹姆斯行動，就連華頓也不告知，更誇張的是，就算美國時間7月1日自由市場開放之前，待在湖人辦公室內的華頓，仍然不知道他們全力爭取詹皇當中，更不知道詹皇已跟魔術強生見過面。

直到隔天上午，魔術強生才告訴華頓，目前他們在搶詹姆斯，12日在夏季聯盟賽現場受訪的華頓說：「魔術強生只是告訴我，我們目前處於怎樣的位置，卻沒告訴我任何具體東西，他既然都這樣說了，我也只能說感覺很好。」

結果華頓那天下午正在家中舉辦烤肉派對，卻接到詹姆斯承諾加盟湖人電話，「當時我一直問是真的嗎？我整個人變得相當激動，那種感覺難用言語形容，不是震撼，就是非常美妙。」結果他後來都在講電話，完全忘記在辦烤肉趴。

只是湖人高層保密功夫做到這種地步，或許也代表他們並未把華頓當作未來核心之一，儘管「小飛俠」布萊恩最近給了華頓不少執教詹姆斯的建議，可是外界仍不看好華頓擔任詹皇教頭的前景，講真的，華頓實在太菜了點！

(中時電子報)

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