即時快評》意外中的肯定 蔡清祥接法務部長 玉山領隊再登高峰

2018年07月12日 12:56 中時電子報 劉峻谷

調查局長蔡清祥出任法務部長，再次演出令人驚奇的意外。兩年前他意外的以首位檢察官身分接掌調查局長，現在又意外地從調查局長升任法務部長。他的仕途如同他酷愛登山一般峰迴路轉，再創人生高峰。站在高峰上他將要面對高漲的死刑聲浪、阿扁保外就醫等棘手問題。

蔡清祥喜歡登山健行，念大學時是救國團玉山營隊領隊，寒暑假期間駐守排雲山莊，每兩、三天就率隊登玉山頂看日出。他曾自嘲，如果有玉山登頂次數排行榜，他雖非第一名也應該榜內有名。

調查局14日偵破利用成衣貨櫃夾藏600公斤搖頭丸MDMA走私案，基隆地檢署檢察長陳宏達（右起）、法務部次長蔡碧仲、調查局長蔡清祥、基隆關副關務長葉明星和台北市調處長萬家佛均強調政府緝毒決心。（方濬哲攝）

蔡清祥仕途意外連連

兩年前長蔡清祥接掌調查局長，就職演說中他坦言「意外」奉派接任新職，其實，他的官場之路不止一次意外。

蔡清祥歷任士林、苗栗等五個地檢署的檢察長，辦案經驗豐富，2013年調升法務部主任秘書。同年9月，立法院前院長王金平涉及向高等檢察署關說立委柯建銘案件的監聽案，引發前總統馬英九與王金平的九月政爭風波。

政爭風暴中法務部長曾勇夫下台，馬政府派羅瑩雪接任法務部長，發布第一批人事命令，他意外地被調任最高檢察署檢察官。他當天立即打包搬出辦公室並表示，人事權是部長的權責，他是公務員，長官要他做什麼就做什麼，沒有異議。

意外 派任檢察長落榜

到最高檢察署當檢察官，蔡清祥除了審閱再審、非常上訴聲請書，也參加法務部在晚上為檢察官舉辦的英文進修班。2014年春天，法務部高層想派他出任檢察長徵詢他的意見，但派任名單揭曉他又意外落榜。

大功一件←行政院長林全（左二）、法務部長邱太三（右二）、內政部長葉俊榮（右一）及調查局長蔡清祥（左一）5日出席破案記者會，宣示反毒決心。（顏謙隆攝）

意外 接任調查局長

2015年5月，法務部長羅瑩雪派他接任司法官學院院長。他高興地向朋友說，能回到當初念書的司法官學院（前身為司法官訓練所，他是20期結業，約1983年）工作他感到很幸福。2016年5月蔡政府上台後，徵詢他出掌調查局的意願，又令他感到「意外」。

蔡清祥會被蔡政府相中，出掌兼具司法、國安情報的調查局絕非偶然，也非意外，「他最大的特色就是默默做事，口風緊，使命必達。」一位資深檢察官說，「這種使命必達的個性，那個長官會不喜歡？」

行政院長賴清德12日在行政院會後記者會宣布內閣改組名單，調查局長蔡清祥（圖）將接掌法務部。（檔案照片）中央社 107年7月12日

意外 升任法務部長

蔡清祥接任調查局長，對外代表調查局與檢察署或檢察官協調辦案、溝通零落差，他的檢察官期別高，熟法務部業務，又是司法官學院院長，資深調查員說:「哪個檢察官敢不買帳？」。對內，蔡清祥巡迴全台各調查處站，激勵調查官屢破重大毒品案、電信詐騙案，兌現總統蔡英文的要求。

蔡清祥跟其他新任部長不一樣的地方，他是事務官僚出身，檢察官加上調查局首長的歷練，是唯一能號令檢調系統的人，再次被擢升任法務部長，絕非偶然。

昔日哪個埋頭在玉山小徑攀爬行走的青年，今日靠自己的努力再次攀上人生高峰。

(中時電子報)