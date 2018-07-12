連戰率團訪問北京　進行第4次連習會

2018年07月12日 12:59 中時 陳麒全

中國國民黨前主席連戰於12日率團前往北京訪問，此行是應大陸有關方面邀請，13日將與大陸國家主席習近平進行第4次「連習會」。（陳麒全攝）

中國國民黨前主席連戰於12日率團前往北京訪問，連勝文及國民黨大陸部副主任楊鎮浯也應邀前往。（陳麒全攝）

中國國民黨前主席連戰於12日率團前往北京訪問，此行是應大陸有關方面邀請，13日將與大陸國家主席習近平進行第4次「連習會」。連戰在北京還將出席由兩岸和平發展基金會和海峽兩岸關係研究中心合辦、兩岸各界人士百餘人參加的座談會，並發表講話。

連戰與妻子連方瑀由環宇商務中心通關出境，在班機起飛前才現身登機。媒體提問此行是否受大陸國家主席習近平邀請前往？連戰點頭回答「是」。記者再問雙方準備談些什麼？連戰說：「回來再向大家報告。」，隨後揮手與現場媒體道別。

連勝文及國民黨大陸部副主任楊鎮浯也應邀前往，連勝文在受訪時表示，這次是受到大陸方面邀請，也希望這樣的交流活動，能為現在處於高度不確定、緊張狀態的海峽兩岸關係，能夠得到一個好的、正面的迴響。至於黨主席吳敦義有沒有交代，要從對岸帶訊息回來？連勝文說，我不是參與主導籌劃的人，所以無法回答這個問題。

連勝文也強調，此行最關注的議題，是在於中美貿易戰會不會影響到台灣，畢竟台商在大陸投資的也非常多，台灣作為全球貿易體重要的一員，如果中美之間的貿易戰繼續加重，一定會影響到台灣，也許有些事情能透過兩岸合作，可以為台灣的經濟、企業避掉一些不必要的傷害。

國民黨大陸部副主任楊鎮浯說，這次純粹就是受邀參加交流活動，大家都覺得在目前的環境下，有責任來做一點事情，避免一些不好的局面繼續僵化下去。

(中時 )