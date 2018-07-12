颱風假4點之亂被罵翻 北市交通局長：當下很挫

友善列印
中時

因應瑪莉亞颱風來襲，北市10日下午4點起停班停課，因返家人潮瞬間傾出，不僅塞爆捷運站，公車站大排長龍，道路交通也大打結，民眾罵翻天。北市交通局長陳學台今坦言「當時很挫」，不過他強調，該做的交通措施都有做，是因水門關閉、開放紅黃線停車等多重因素，才會影響那麼大，下次不會再犯。

陳學台說，當天宣布4點開始停班、停課，下午3點捷運、公車就依尖峰時段班次行駛，交通號誌時相也同步調整，該做的措施都有做。事前有預料到民眾會集中在4點返家，但沒想到人潮那麼大量，當時他一直監看車流數據，看到「滿江紅」，老實說內心很挫。

他分析，當天下午2點水門關閉，很多車輛無法行駛堤外道路，加上中午就開放道路紅黃線停車，車道因此縮減，加上幾條主要道路有事故，下雨天車速慢，人潮又集中同時返家，所有因素加在一起，影響才會那麼大。

陳學台強調，當天下午4點過後，到颱風真正來還有一段時間，但民眾不知道確切造成影響的時間，一窩蜂趕在第一時間回家，導致大量人潮無法分流，之後若有類似狀況，發布新聞稿時會參考氣象諮詢，一併提供颱風影響台北的時程，讓民眾較能判斷。

另外他也提到，水門通常會從沒有堤外停車場的開始關閉，以後會建議，有紓解道路公用的水門，應該放在最後關閉，避免車輛全塞在替代道路。後續北市消防局會蒐集各局處意見，針對瑪莉亞颱風做整體檢討，他認為有了這次經驗，下次會避免發生相同亂象。

(中時 )

公費留考簡章出爐 新南向仍保留1… 花博「原生祕境」邀泰雅人間國寶…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。