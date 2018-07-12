颱風假4點之亂被罵翻 北市交通局長：當下很挫

2018年07月12日 12:59 中時 陳燕珩

因應瑪莉亞颱風來襲，北市10日下午4點起停班停課，因返家人潮瞬間傾出，不僅塞爆捷運站，公車站大排長龍，道路交通也大打結，民眾罵翻天。北市交通局長陳學台今坦言「當時很挫」，不過他強調，該做的交通措施都有做，是因水門關閉、開放紅黃線停車等多重因素，才會影響那麼大，下次不會再犯。

陳學台說，當天宣布4點開始停班、停課，下午3點捷運、公車就依尖峰時段班次行駛，交通號誌時相也同步調整，該做的措施都有做。事前有預料到民眾會集中在4點返家，但沒想到人潮那麼大量，當時他一直監看車流數據，看到「滿江紅」，老實說內心很挫。

他分析，當天下午2點水門關閉，很多車輛無法行駛堤外道路，加上中午就開放道路紅黃線停車，車道因此縮減，加上幾條主要道路有事故，下雨天車速慢，人潮又集中同時返家，所有因素加在一起，影響才會那麼大。

陳學台強調，當天下午4點過後，到颱風真正來還有一段時間，但民眾不知道確切造成影響的時間，一窩蜂趕在第一時間回家，導致大量人潮無法分流，之後若有類似狀況，發布新聞稿時會參考氣象諮詢，一併提供颱風影響台北的時程，讓民眾較能判斷。

另外他也提到，水門通常會從沒有堤外停車場的開始關閉，以後會建議，有紓解道路公用的水門，應該放在最後關閉，避免車輛全塞在替代道路。後續北市消防局會蒐集各局處意見，針對瑪莉亞颱風做整體檢討，他認為有了這次經驗，下次會避免發生相同亂象。

(中時 )