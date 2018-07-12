花博「原生祕境」邀泰雅人間國寶參展

2018年07月12日 13:01 中時 陳世宗

Pu’ing na GaGa 文化根基之處，以泰雅族射日傳說為起源，設置大型景觀藝術，裝置上方融合射日勇士的意象。（陳世宗翻攝）

曾獲文化部「105年度指定重要傳統藝術保存者」榮譽的泰雅族人間國寶尤瑪‧達陸，致力傳承泰雅族染織技藝，是少數能完整呈現傳統染織的藝師！台中花博特邀請她參與后里森林園區「原生祕境」專區展覽，展出她親手染織的作品，並共同規劃7大展區，以泰雅族射日傳說設置裝置藝術，呈現美麗的原鄉文化。

泰雅族人間國寶尤瑪‧達陸於2016年獲得文化部「105年度指定重要傳統藝術保存者」證書，擅長泰雅傳統編織藝術，自許做為泰雅文化的橋樑，為了重現不在部落的織品，她從內外文獻、編織的圖騰、配件、配色等資料，重製泰雅族織品，找回部落裡失落的文化拼圖。

尤瑪‧達陸自1992年起著手泰雅部落田野調查，重製失傳原住民服飾，歷經20年，成功重現四、五百件泰雅族的傳統服裝，傳承了原住民文化藝術，成為原住民族重要的染織工藝傳承者。她是少數能將傳統染織從材料的復育、種植、採收、製線、染色、織布等二十多道工序完整呈現的藝師。

原民會主委全秋雄表示，台中世界花博在后里森林園區，打造「原生祕境」專區，特別邀請尤瑪‧達陸帶領團隊將原民技藝結合當代藝術，特別設置七大展區:「pu＇ingna GaGa 文化根基之處」、「Palakaw 阿美族馬太鞍部落傳統捕魚生態池」、「Uhtan｀e ho mimimiyo 部落森林漫遊探訪」、「Siliq靈鳥的軌跡」、「Alian 駐村工作室」、「Lipahak 舞動之心」、「Ayoi 工藝之地」。

展區除呈現泰雅族傳統染織品，並於「pu＇ing na GaGa 文化根基之處」，以泰雅族射日傳說為起源，設置大型景觀藝術，裝置上方融合射日勇士的意象，象徵呵護土地與維護生態平衡，屋面獨特性透過日光投射出象徵原民文化的祖靈橋；裝置下方透過傳統工藝融合當代形式呈現神聖祖靈的聚所；外圍以民族植物及花卉的色彩深淺與高低層次，呈現泰雅菱紋的意象。期盼展現台灣原住民族珍貴的原鄉文化，更傳遞原住民族對於祖靈及自然環境的信仰與敬畏之心。

(中時 )