1歲女童腹痛確診腸病毒 手術再取出18顆磁力鋼珠

醫師進行小腸部分切除手術，取出18顆磁力鋼珠。（院方提供）

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童綜合醫院小兒外科郭敏勇從X光檢查發現，紀姓女童腹部發現手鍊形狀的影像。（王文吉攝）
女童腹部X光檢查，明顯有手鍊形狀。（院方提供）

台中1歲紀姓女童因腹痛到梧棲童綜合醫院就診，確認罹患腸病毒，沒想到進行X光與腹部超音波檢查，赫然發現腹部出現手鍊形狀的影像，研判女童誤吞異物。小兒外科郭敏勇主任進行小腸部分切除手術，取出18顆磁力鋼珠，術後復原良好，住院7天即出院返家休養。

家人事後回想，1個月前曾拿「巴克球」益智遊戲來玩，推論女童當時就誤吞，因無法用言語表達，且沒有不舒服，所以沒有即時發現。郭敏勇表示，「巴克球」具有超強磁力，女童應是分顆吞食，才會在腸道內吸附成圓環，將兩段腸子吸附在一塊，並穿透腸道形成廔管。

女童吞食的巴克球共18顆，直徑1至2公釐。郭敏勇指出，可能是體積較小，才會穿透腸道後，傷口快速復原，沒有造成腸液外漏，並在10公分的腸段形成兩處廔管，等同開闢兩條新通道分流腸液，所以女童才會長達1個月都沒有不適症狀出現。

郭敏勇呼籲家長要特別注意幼童的舉動，避免讓接觸可能被誤食的玩具或物品，一旦發現誤食需及早就醫。這種體積小、磁力強的巴克球，因為可任意組合成各種形狀，相當受到小朋友的喜愛，但容易讓幼童誤食，造成胃腸道穿孔及腹膜炎，十分危險。

(中時 )

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