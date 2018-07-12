從少女時代唱到女力時代 TIFFANY YOUNG美台連線訪問

Tiffany上個月以TIFFANY YOUNG之名回歸樂壇。(環球音樂提供)

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／台北洛杉磯連線報導
新歌〈Over My Skin〉歌詞傳達女性自主提升。(環球音樂提供)
Tiffany出新歌，「少女時代」團員都替她加油。(環球音樂提供)
Tiffany主視覺照。(希林國際提供)

以韓國女子天團「少女時代」出道的TIFFANY YOUNG（Tiffany），今年6月與美國經紀公司Paradigm Talent Agency簽約，正式成為紅髮艾德（Ed Sheeran）、傑森瑪耶茲（Jason Mraz）、酷玩樂團（Coldplay）及謎幻樂團（Imagine Dragons）的師妹，在上個月28日推出全新單曲〈Over My Skin〉，今早Tiffany在洛杉磯與台灣媒體越洋通電，分享這首「女力」十足的新歌。

〈Over My Skin〉是Tiffany離開韓國SM經紀公司，換新東家以家鄉洛杉磯為靈感再次出發的第一首歌，對於美、韓不同地不同風情，創作上有何差異？她幽默回答：「最大的差異應該是時區，時差真的會讓我發瘋，但除此之外，永遠都是要盡力做到最好。」

韓裔美籍的Tiffany接著說：「回到美國真的讓我敞開心胸，能思考如何做事，以及何時要做事。我過去總是照表操課，一定要在時間內完成一件事，但現在開始放慢腳步，我想這是我回美國之後最大的改變。」她現在除了做音樂也學演戲，工作之餘陪伴家人。

新歌是走90年代的R&B classic pop vibe曲風，展現了Tiffany全新的一面，她形容這是一首為慶祝女性自主提升的歌，也算是一種對成為英雄和作為一位女性的喜悅，「這些都是按我的生活、我的方式、不為任何其他人，當你第一次聽到這首歌的時候，你或許會覺得『喔，這是有關於性的一首歌』，但你再聽過一次就會發現他其實有著更深層的意義。」

28歲的Tiffany，出道10多年，也為今年的自己下註，「用一個英文單字形容自己的話是自信（confidence）。」她希望能在美國成為具有亞洲代表性的女歌手，這句話讓現場擔任翻譯的美國華裔創作歌手王大文相當敬佩。

此外還有一個令歌迷振奮的消息，就是Tiffany出道多年來，將首次以個人之姿來台舉辦活動，今公布資訊，於9月23日在TICC台北國際會議中心舉行「2018 TIFFANY YOUNG ASIA FAN MEETING TOUR IN TAIWAN」，7月29日（日）中午12點在ibon售票網站及全台7-11 ibon機台準時開賣。

(中時 )

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