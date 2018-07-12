兩年從主持人變部長 游淑慧：徐國勇升官五級跳

行政院長賴清德（右）今日宣布內閣改組名單，行政院發言人徐國勇（左）轉任內政部長。（方濬哲攝）

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中時電子報
游淑慧臉書

行政院長賴清德今日召開記者會，親上火線宣布上任以來最大幅度的改組。行政院發言人徐國勇轉任「天下第一部」內政部當部長。台北市議員參選人游淑慧酸徐國勇可能是史上升官最快的官員。2016年至今，從政論節目主持人升到內政部長，兩年時間已經不是三級跳，是五級跳。並要他好好分辨姑婆芋，不要去國家公園視察時，又誤食了!

台北市議員參選人游淑慧在臉書發影片，她表示芋頭、姑婆芋全都傻傻分不清，淑慧教大家怎麼分辨「姑婆芋」！新任內政部部長徐國勇，曾親身體驗證實「姑婆芋」的毒性；而前市長郝龍斌顯然也不太會分辯。

游淑慧說分辨方法為，芋頭葉子表面有奈米結構，水滴不容易附著，有「防潑水」功能，水一碰到葉子，就都彈掉囉！只剩下一些水珠留在葉子上。姑婆芋留不住水，姑婆芋的葉子遇到水，會呈現濕漉漉的模樣，葉子馬上失調！

她表示，內政部-天下第一部，包山包海包國土，管轄範圍也包含國家公園管理、衷心期盼新任內政部徐國勇部長要好好學習分辯，不要哪天到國家公園視察時，又誤食了姑婆芋！

游淑慧酸，徐國勇可能是史上升官最快的官員。2016年至今，從政論節目主持人、不分區立委、行政院發言人、政務委員、內政部長，兩年時間已經不是三級跳，是五級跳。

網友留言「國勇的升官故事，比起造神＋威權的神話－看魚向上游還要勵志1000倍。把綠色的台灣價值儲好、儲滿，一定有大官可做。再者，吃點姑婆芋可以突破腦力的極限，絕對每天有靈感講Ｘ話」、「打馬有功？」、「人家現在可是掌管天下第一部呢」。

(中時電子報)

文章來源：游淑慧臉書

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