邱太三拒接府副秘書長 兩大關鍵成下台原因？

法務部長邱太三。（報系資料照 陳信翰攝）

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中時電子報
/綜合報導

行政院內閣改組，外傳法務部長邱太三接任總統府副秘書長，邱受訪時斬釘截鐵表明拒絕接任總統府副秘書長，未來會回到大學任教。有消息指出，兩大關鍵成壓垮邱太三稻草，其一為不執行死刑，另一因素是「得罪阿扁」。

死刑存廢問題引發爭議，消息人士表示，法務部長必須得面對死刑議題，前法務部長王清峰因為信仰問題，堅決不執行死刑下台，先前民進黨立委陳明文呼籲邱太三正視死刑問題，認為「該執行就執行」，民間反廢死聲浪不為斷。據《ETtoday》報導，消息人士指出，蔡英文總統當務之急是處理死刑問題，但邱太三的態度被視為「軟釘子回應」，法務部也未提出具體解決方法，無法妥適處理此事，執政黨恐影響年底九合一選舉，邱太三成為待罪羔羊提早下台。

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消息人士也透露，壓垮邱太三另一關鍵為「得罪阿扁」，保外就醫的前總統陳水扁多次不甩中監「四不原則」，還槓上法務部長邱太三，邱太三先前怒嗆阿扁「講幹話」，因此得罪深綠支持者，消息人士指出，蔡政府基於選舉考量，為避免陳水扁「再扯後腿」，只好換掉邱太三法務部長一職。

對於傳聞，沒有特定宗教信仰的邱太三認為，「如果要執行死刑，就應該走完程序」，而兩公約通過後，法務部承諾訂定死刑執行要點，並逐步廢除死刑。小燈泡案兇嫌王景玉二審再逃死，引起社會譁然，邱太三指出，在民意催促之下執行死刑，「邏輯很奇怪」，認為不應倉促做決定。

至於是否因「得罪阿扁」被拖累？邱太三坦言「我就是得罪阿扁」，他強調自己沒有顏色，處理事情回歸專業，做政務官處理政策「必須審慎」。另外邱太三也表明不會接總統府副秘書長，決心可說是「抵死不從」，邱太三表示，未來希望回歸到亞洲大學，繼續教職。

(中時電子報)

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