出自知名設計師之手...黛安基頓名牌衣被嫌俗

2018年07月12日 13:38 中時 潘鈺楨

珍芳達飾演事業女強人。（威視提供）

珍芳達（左）與瑪麗史汀柏格。（威視提供）

集結好萊塢4大金獎影后黛安基頓(Diane Keaton)、珍芳達(Jane Fonda)、甘蒂絲柏根(Candice Bergen)以及瑪麗史汀柏格(Mary Steenburgen)同台飆戲，喜劇《高年級姐妹會》在美國上映至今已突破20億台幣票房的佳績。電影笑點無數，最令人印象深刻的其中一場戲是黛安基頓為浪漫約會而精心打扮的正式服裝，卻被姐妹們嘲笑像是要去「睡衣趴」，甚至被大家要求拿去二手衣回收，出乎意料的是，這件被眾人取笑的大衣竟是黛安基頓自己的私藏名衣，導演比爾霍爾德笑說：「我以為黛安基頓會很生氣把她個人收藏的名牌大衣拿來作為電影裡被取笑的醜陋穿搭，沒想到黛安基頓一點也不害羞，她非常樂於分享她個人的『獨特品味』！」

電影《高年級姐妹會》描述4位感情狀態不同的熟女閨密們，在一次讀書會因緣際會下讀了暢銷全球的情慾小說《格雷的50道陰影》，從此顛覆了她們過往對人生的看法。《高年級姐妹會》是導演比爾霍爾德溫釀多年的處女作品，比爾霍爾德提及其中一場必笑的高潮橋段：「那場戲是黛安基頓要換上一套很俗的衣服赴約，穿上之後她的姐妹驚呼『不！妳不能穿這件，這衣服醜到我們必須拿去二手衣回收』。」殊不知黛安基頓認為製片準備的衣服太優雅，無法製造出笑點，她毫不猶豫表示：「我回家拿我的衣服！」於是帶了各種特別的私藏大衣，她透漏其中一件披風來自非常有名的設計師，卻被當作是電影裡姐妹們一致嫌棄的醜衣。

比爾霍爾分享到當初邀請奧斯卡影后珍芳達來演出片中經營豪華度假酒店的事業女強人時，所遭遇的考驗：「珍芳達認為劇組打造的場景無法反映出她的角色，她經營的飯店必須打造成五星級的比佛利山莊酒店，但我們的預算有限，最初沒有呈現出她理想的場景。」為了證明製作團隊的堅持與用心，導演與編劇艾琳希姆斯(Erin Simms)親自去家具行尋找符合片中奢華亮麗的場景：「為了符合珍芳達理想中的夢幻五星級酒店，我們直接將全部的高級家具從展示間帶走！」劇組瞬間移動整個展示間，最終打造出的華麗飯店場景也贏得了影后珍芳達的芳心。

電影敘述黛安(黛安基頓 飾)在結婚40年後成為了寡婦；薇薇安(珍芳達 飾)周旋在和男人之間不需承諾的感情關係中；雪倫(甘蒂絲柏根 飾)在離婚幾十年後成了工作狂；凱倫(瑪麗史汀柏格 飾) 則是在維持了35年平淡無奇的婚姻後生活開始出現危機…這四位「高年級」的好姐妹們組成了一個讀書會，平時固定交流各自讀過的好書，直到有天薇薇安帶來了風靡全球的情慾小說《格雷的五十道陰影》，推薦給其他三位姐妹。在一口氣讀完《格雷的五十道陰影》的刺激下，她們發現自己過去已經錯過許多人生的精采之處，為了有所改變，這四位熟齡姐妹們決定，要從今天開始踏上既瘋狂又感性的全新人生旅程！《高年級姐妹會》將於7月13日全台上映，更多電影資訊歡迎上威視電影粉絲團查詢。

(中時 )