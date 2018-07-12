改組7異動 戰鬥內閣下周就定位

2018年07月12日 13:53 中時 張理國

因應9合1選舉，政院今宣布內閣改組、7項人事異動，戰鬥內閣正式成軍，這項賴揆自去年9月8日上任後首度主導的改組名單，包括行政院發言人徐國勇接任內政部長、現任內政部長葉俊榮以黑馬之姿轉任教育部長；擴大改組的名單還包括故宮博物院長林正儀去職，由前文建會主委陳其南接任。新內閣下周一進行交接。

另外，配合戰鬥內閣調整，徐國勇留下的政院發言人遺缺將由原住民不分區立委谷辣斯．尤達卡接任；交通部長賀陳旦另有任用，部長由台灣港務公司董事長吳宏謀接任；法務部長邱太三將轉任國安會諮詢委員，並由調查局長蔡清祥接任法務部長；財政部長許虞哲另有任用，由次長蘇建榮接任。

賴揆表示，葉俊榮接任教育部長，有三大原因包括葉的學術地位；耐性及毅力；理想和創新。至於徐國勇接任天下第一大部，賴揆讚徐是「最佳的接任人選」，徐有很好溝通能力，做事也相當明快果決，具備政務官應有的特質，未來賦予徐最重要的任務，就是善用法律專業和社會網絡，致力於改善治安、打擊犯罪，尤其是掃毒的工作，更是未來的重中之重。

對於法務部人事異動，賴揆說，法務部長邱太三近來屢屢表示，希望能夠休息、回到學校教書。因體恤這兩年多的辛勞，也承受許多不盡公平的批評，因此勉予同意離開法務部。但邱在兩岸及國安有豐富歷練，相信蔡總統會繼續借重專長。賴揆並說，接任的法務部長蔡清祥在調查局長任內治軍嚴謹，率領同仁屢屢偵破重大毒品案件，他賦予蔡最重要的任務，就是有效領導檢、調體系，整合跨部會，強化治安、打擊毒品，安定民心。

至於財政部人事調整，賴揆說，現任部長許虞哲在這兩年有一項非常重要的成就，就是完成了第一階段稅改，許階段任務完成後，希望可以交棒給青壯世代，部長一職，將由政務次長蘇建榮接任，蘇對財政部業務嫻熟，未來在稅務、國產、國庫、關務的管理上，一定會有更精進的作為。

有關交通部人事，賴揆表示，賀陳旦當初承諾來交通部幫忙一年、現在時間已經超過兩年，賀陳旦多次提起，希望給年輕人機會；新任交通部長吳宏謀，來自工程專業領域，曾任高雄市副市長、現為港務公司董事長，未來希望吳持續推動賀陳旦規劃，落實全台各區域的重大交通建設。

這次內閣改組超呼外界預期外的，則是故宮博物院長林正儀去職，賴揆說，林正儀前不久表示，因為另有人生規劃，希望能夠離開；而很幸運地，找到新的人選，就是前文建會主委、國藝會董事長陳其南。未來無論故宮本院和南院，都將展開新的發展計畫，尤其是故宮南院有廣闊的園區，亟需要完整規劃。

由賴揆主導的新一波戰鬥內閣，主要有內政部、法務部、政院發言人、教育部、財政部、交通部、故宮7項人事異動，異動幅度是賴揆任內最大。其次，徐國勇也宣布體育署長由國立體育大學校長高俊雄接任、農糧署長將由農委會主祕胡忠一接任，新的內閣人事下周一交接。

(中時 )