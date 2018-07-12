「傑克氣球」主人推出「小丑服務」將出書《如何成為小丑醫 生》

花蓮市「傑克氣球」負責人林恐龍推出「小丑服務」，希望創造在地小丑文化。（傑克氣球提供）

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中時
范振和
花蓮市「傑克氣球」負責人林恐龍希望多一些「醫療小丑」，紓緩懼見醫師的小朋友心理。（傑克氣球提供）

花蓮市「傑克氣球」負責人林恐龍今年初推出「小丑服務」，同

時，由於長期合作的小丑來自不少國家，讓他累積許多小丑資訊，

最近計畫出版《如何成為小丑醫生》工具書，希望有助於兒童醫療。

林恐龍是在2014年於新竹參加國際氣球活動時，認識香港小丑，

這是他首度接觸的「專業小丑」，當時部分造型氣球同業正亟思轉

型，他也希望能將專業小丑服務帶入花蓮。

於是，以「快樂生活製造者」自許的林恐龍常在活動中扮演小丑，

認識了不少馬來西亞、香港、台灣等多地的同行，自己有了子女後，

發現小孩很怕醫師，他常想如果醫師懂得運作小丑心思，是否能讓小

朋友更樂於接受治源？

許多父母會替孩子舉辦生日派對，一旦加入小丑表演，將成為家庭

未來美好回憶的歡樂素材。常被要求「小丑服務」的林恐龍說：「多

了美好回憶，將使人生不一樣，因為我們終需要笑著堅強，面對這個

充滿遺憾和無理的世界。」

他表示，心情愉快有助於恢復健康，上世紀70、80年代，美國有一

所醫院首度出現了逗孩子開心的「醫療小丑」，在治療過程中，配合

用魔術、面具、音樂等不同方式，紓緩治療前的恐懼心理，用幽默帶

來正能量，被稱為「小丑療法」。

林恐龍說，台灣缺乏西方國家行之有年的「小丑服務」，他希望大家

能接受小丑文化，讓台灣多一些能讓病童快速放鬆心情的「醫療小丑

」，將歡樂力量傳送病童。

(中時 )

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