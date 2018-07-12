美參院通過提案 尋求監督川普關稅決定

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據美國之音（VOA）中文網12日報導，美國參議院11日投票通過一項非約束性提案，尋求擴大國會在監督總統關稅決定方面的作用。

美國參議院以88票對11票通過提案，要求總統在以國家安全的名義徵收關稅時，國會「可發揮作用」，比如川普最近對加拿大、墨西哥和歐盟的鋼鐵和鋁徵收高關稅。

這項個由參議員鮑勃·科克爾（R-Tenn）發起的提案，專注於川普決定對包括加拿大、墨西哥和歐盟在內的美國盟友徵收鋼鐵和鋁的關稅。川普將國家安全問題列為徵收高關稅的理由，這一理由引發了美國盟友的憤怒，同時也激怒了一些共和黨人。

美國之音報導說，該提案指示成立會議委員會，努力解決眾議院和參議院通過的撥款法案的差別，在最後文本寫入新的內容，即國會對根據《貿易擴展法案》第232條施加的關稅有發言權。

雖然該條款無權強迫白宮宮做出任何改變，但它反映出，共和黨人希望採取行動，控制川普的保護主義政策。這是一個象徵性的譴責，反映了共和黨對總統貿易戰的警告。一些共和黨人幾個月來不斷批評川普政府的貿易舉措，但迄今未能阻止他們。

雖然11日的投票也未能實現這一目標。 但支持者認為這是立法的第一步，最終有可能會使國會對川普的一些貿易舉措擁有否決權。

(中時 )

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