黃偉哲團隊辦暑期營 市府掛名指導單位 高思博發言人團隊批行政不中立

2018年07月12日 14:03 中時 程炳璋

民進黨台南市長提名人黃偉哲舉辦暑期青少年領袖營，台南市教育局、社會局卻掛名指導單位，引發國民黨台南市長提名人高思博團隊不滿，發言人王家貞、盧崑福、洪玉鳳、林燕祝4人12日批評市府行政不中立，淪為黃偉哲陣營打手。黃偉哲發言人郭國文回應是對手將「市府為政策辯護」選戰化。

「根本全家都是你家」高思博發言人團隊之一盧崑福怒指台南市政府常發新聞稿暗助黃偉哲陣營，攻擊其他陣營的參選人，一下子批評蘇煥智，一下子批評高思博，完全行政不中立。

洪玉鳳表示，市府掛名指導單位舉辦的暑假青少年營活動3天2夜要1500元，全程參與卻可退費，檢調單位應調查這活動是否為特定參選人舉辦。

選舉一到，傳聞滿天飛，高思博發言團隊王家貞指出，網路流傳黃偉哲競選總部、民進黨台南市黨部與台南市政府有合作分工，競選總部推主張，黨部側面支援攻擊，台南市政府則負責政策辯護。消息無法證實，但市府怎能以公家機關立場去服務特定參選人，甚至還有官員加入參選人的媒體LINE群組，非常不適當。林燕祝呼籲公部門維持行政中立，來一場公平的選舉。

黃偉哲陣營發言人郭國文表示，只要參選人的文宣對台南市政府的政策有誤解，市府發新聞稿辯護很正常，國民黨參選陣營不需將這件事情選戰化。

台南市新聞處回應，鼓勵年輕人參與公共事務是市府一直努力的方向，並且與民間組織皆有類似合作，這個營隊是透過公私合作的方式，為國家培育人才。參選人陣營沒有事實根據，隨意誣指台南市政府，折損自身信用，損人不利己。

(中時 )