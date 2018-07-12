驗收試航受傷 美第2艘朱瓦特級驅逐艦要換發動機

2018年07月12日 14:08 中時電子報 楊幼蘭

美國海軍第二艘朱瓦特級（Zumwalt class）隱形驅逐艦「麥可蒙索爾」號（USS Michael Monsoor，DDG-1001）在驗收試航時，撞壞了渦輪機葉片，目前只能等更換渦輪發動機後，再前往聖地牙哥啟動戰鬥系統。

據美國海軍研究協會新聞（USNI）網11日報導，海軍少將加利尼斯（William Galinis）說，「蒙索爾」號驗收試航結束時，他們發現其中一具主渦輪發動機出了問題，非更換不可。

他指出，目前美國海軍正與巴斯鋼鐵造船廠（Bath Iron Works，BIW），還有勞斯萊斯（Rolls-Royce）密切合作，趁「蒙索爾」號今秋前往聖地牙哥前換好發動機。

加利尼斯指出，「蒙索爾」號在海試時，MT30船用燃氣渦輪機並未出現故障的跡象，可是在驗收試航時，卻發現渦輪機葉片受損。

「蒙索爾」號2月完成驗收測試，美國海軍4月部份驗收。而美國海軍海上系統司令部（Naval Sea Systems Command）說，事實上，他們2月在進行發動機清潔後檢查時，就發現了損壞。

加利尼斯說，更換發動機會耗費這麼久的時間，部份原因在於MT30太大，需要特製的軌道系統才有辦法移除舊發動機，並加以更新。然而，直到美國海軍得知需要相關設備時，才發現沒有設計這套系統。也因此，工程師必須完成設計，並裝設這套系統。

除了朱瓦特級驅逐艦外，美國海軍的自由级濱海戰鬥艦（Littoral Combat Ship，LCS）也安裝了價值2,000萬美元（約6億台幣）的勞斯萊斯MT30。

(中時電子報)