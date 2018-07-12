藍正龍奶爸魂上身！全新尿布被丟秒撿起：1個要10幾塊耶！

藍正龍當奶爸有一套。（八大）

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藍正龍劇中陪好友李杏生產。（八大）
楊丞琳、海裕芬戲裡戲外都是好姐妹。（八大）

藍正龍在台視、八大《前男友不是人》有一段照顧新生兒的劇情，不自覺流露出奶爸魂，不管是替小BABY保暖、包布巾，還是幫忙換尿布，步驟動作都非常熟練，當他看到還全新未用的尿布被扔掉時，立刻撿起來，用滿臉正經的表情說：「這很貴耶！一個要十幾塊耶！」自然流露出養兒育女的辛苦心聲。

藍正龍戲裡秀出奶爸俐落身手，戲外也會充當孩子王，陪劇組裡的小孩演員玩樂。本週劇情回憶李杏懷孕、生產，好友藍正龍一直待在身旁陪伴照料，他私下表示對於這場戲很難忘，「因為我有小朋友了嘛，所以對於生命這件事會特別有感觸。如果妳把他拿掉，就不會有這個小孩耶！」對於應該如何決定未知的生命去留，讓藍正龍對這段劇情印象深刻。

藍正龍也被爆拍戲空檔還會身兼按摩師。海裕芬笑說：「拍戲過程中，藍正龍沒事就會幫我按摩肩膀，然後一直強調他是非常專業的喬骨專家。」她也爆出藍正龍幼稚孩子氣的面：「有次拍照時，藍正龍還把手指插到我鼻孔裡！」

海裕芬也透露和楊丞琳私下的真實互動，就如同劇情中的好姊妹一樣親密，楊丞琳不只會親她的臉，甚至還曾在她閉眼睛化妝時，偷親她嘴巴，足見兩人的好交情！《前男友不是人》每週五晚間十點在台視頻道、每週六晚間八點在八大戲劇台播出。

(中時 )

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