巨無霸野菇現蹤台中山區 百公斤巨菇吃不完還曬成乾

吳進貴在友人果園的香蕉樹旁，發現1欉巨無霸野菇。（吳進貴提供）

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整欉野菇體積太龐大，吳進貴找人幫忙採摘。（吳進貴提供）
吳進貴友人認為巨無霸野菇是可食用的「雞肉絲菇」，但菇類博士判定是另種可食用的「金福菇」。（吳進貴提供）
吳進貴發現的巨無霸野菇重達100公斤，最後動用貨車載回家。（吳進貴提供）
經營餐廳的吳進貴在東勢友人果園發現巨無霸野菇，重達100公斤。（吳進貴提供）
經營餐廳的吳進貴將野菇煮食，與親友們分享，但份量太多，剩餘野菇曬乾保存。（吳進貴提供）

大雨過後野菇怒長！台中吳姓男子日前在東勢區果園發現白色巨菇，整欉重達100公斤，他詢問友人誤認是「雞肉絲菇」，還煮食跟親友一同分享，眾人吃後都讚不絕口。不料菇類專家看過照片後表示，這應該是「金福菇」，雖然可食用，但野外細菌多，不建議民眾食用。

經營餐廳的吳進貴10日在東勢友人果園內的香蕉樹旁，發現1欉白色野菇，層層堆疊成小山狀，許多人都說「從沒看過這麼大的野菇！」吳進貴擔心有毒，特別請教友人，確認是「可食用的雞肉絲菇」，他找人幫忙採摘回家，烹煮後與親友分享，大家稱讚「很好吃！」

驚人巨菇重達100公斤，因份量太多一時吃不完，吳進貴將剩餘的野菇曬乾，日後慢慢食用。石岡區隆谷養菇場莊文豐也表示，「雞肉絲菇」屬可食用的野菇，口感不錯，但目前無法人工栽培，常出現在雨後潮濕的山區。

不過，農委會農業試驗所菇類博士呂昀陞依據照片判定「這應該是金福菇」，又稱巨大口蘑，菇柄可比成人的手腕還粗，雖具可食性，但野生菇類喜歡生長在腐木、腐草或動物排遺等環境，易孳生細菌細菌，仍不建議食用。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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