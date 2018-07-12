國際合作社微電影競賽 龍華團隊獲亞軍

2018年07月12日 14:26 中時 楊宗灝

龍華科技大學觀光休閒系與PBL影視行銷專班，參加由台灣農業合作社聯合社主辦的「中華民國各界慶祝第96屆國際合作社節合作事業」微電影競賽，同學們以細膩的拍攝手法及溫暖色調，呈現民眾透過合作社健康食材料理觀念，獲得亞軍殊榮。

校方表示，合作社是經濟相對弱勢者，基於生活上或事業上之共同需要，以平等互惠的精神、互助合作方法，實施共同經營的社團法人，也是企業的一種型態。台灣農業合作社聯合社透過學生創意結合微電影創作，促進社會大眾瞭解合作事業，並能充分運用合作社組織，關懷社區，達到我為人人，人人為我互助合作的祥和社會。

在老師鍾涓涓指導下，龍華科大團隊以《食得我心》獲得本次競賽第二名。大二學生簡愷陞、李家華、胡思安、黃郁媗與PBL影視行銷專班的陳玥蓁、郭佳欣共同分工創作，由觀光系同學撰寫劇本及擔綱演員演出，並由PBL影視行銷專班的同學負責拍片及後製剪輯。內容描述女顧客因心情低落，品嘗廚師的一道清爽生菜沙拉後，引發顧客內心深處的痛，進而啟發利用合作社，提升民眾健康食材料理觀念，劇情主題明確打動評審。

龍華科大校長葛自祥表示，PBL影視行銷專班及觀光系學生，近期參加各類微電影、廣告競賽及飲調適酒師等專業競賽，屢屢獲獎，顯見同學實務能力已廣泛獲得肯定。(楊宗灝)

(中時 )