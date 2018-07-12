「尖尾兩頭蛇」日月潭現蹤　八旬阿公「前所未見」

鐵線蛇的尾端驟縮，常讓人誤以為是頭部，因此另有「尖尾兩頭蛇」別稱。（沈揮勝攝）

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罕見「鐵線蛇」，另名「尖尾兩頭蛇」。（沈揮勝攝）
日月潭出現的「鐵線蛇」長僅10多公分，應屬幼蛇。（沈揮勝攝）
「鐵線蛇（尖尾兩頭蛇）」尾端角質化驟縮，乍看容易誤判以為是頭部。（沈揮勝攝）

台電日月潭魚池服務所工程人員李瑞文，12日在魚池鄉大雁村辦公室討論路燈配線整修時，桌下突竄出1條「怪怪蚯蚓」，有鱗片卻非俗稱蚯蚓蛇的盲蛇，經網搜比對發現是另名「尖尾兩頭蛇」的鐵線蛇。82歲老農沈艷佃與村長謝棟漢都說，活了大把年紀，從沒見過如此怪物。

曾接受農委會特有生物研究保育中心特訓、領有專業生態解說證照的日月潭知名導覽員葉建興表示，分布東南亞、中國大陸、台灣、印度及日本的鐵線蛇（Calamaria pavimentata）因尾端驟縮成角質尖刺狀，乍看像另1個頭，也被稱為「尖尾兩頭蛇」。

大陸的華中、華南地區另有1種「鈍尾兩頭蛇」，頭尾兩端粗細相當，且色澤花紋接近，哪邊是頭、哪邊是尾？更是神似真假莫辨！日月潭出現的這條「尖尾兩頭蛇」，蛇頭、蛇尾的外型與粗細還有些落差，至少在區分上不致於混淆，但因絕大數人聞所未聞，也算是稀奇了。

葉建興說，鐵線蛇（尖尾兩頭蛇）長約20到40公分，屬小型蛇類，無毒也無害；日月潭出現這尾，全長僅10餘公分，應屬幼蛇。在台灣，牠們多分布於低海拔地區，蘭嶼也有發現；生性隱蔽、多活動於森林底層枯葉堆中，以蚯蚓等小型無脊椎動物為食。

(中時 )

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