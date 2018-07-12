台北》北市長柯丁姚3人支持度 姚文智「穩居」第3

2018年07月12日 14:32 中時電子報 張達智

美麗島電子報今（12日）公布最新《2018年台北市長選舉民調》，在3人對決的情況下，現任市長柯文哲以38.7%支持度保持領先，國民黨丁守中30.5%緊追在後，而民進黨的姚文智以16.4%支持度，「穩居」第3。

進一步交叉分析，20至49歲、或大學以上教育程度民眾支持柯文哲比率最高；50歲以上、或專科以下教育程度民眾支持丁守中比率最高；60歲以上或高中教育程度以下的民眾則是姚文智主要支持者。

從不同政治立場的民眾來看，泛藍民眾68.9%支持丁守中、26.7%支持柯文哲；泛綠民眾44.0%支持柯文哲、45.9%姚文智（其中民進黨支持者有33.8%支持柯文哲、56.1%姚文智，而時代力量黨支持者有76.3%支持柯文哲、20.3%姚文智），中立民眾有44.6%支持柯文哲、17.6%支持丁守中、10.3%支持姚文智。

在台北市長候選人3選1的情形下，信任姚文智或對民進黨有好感的民眾僅5成1表示投給姚文智（3成左右支持柯文哲），信任丁守中或對國民黨有好感的民眾會投給丁守中的未達6成2（近3成支持柯文哲），信任柯文哲的民眾則7成2會投給柯文哲。

美麗島民調分析，由此可見國民黨、民進黨及其台北市長候選人對傾向認同者的吸引力顯然較弱，尤其是姚文智。

此外，傾向台灣獨立的台北市民眾42.9%支持姚文智、39.7%柯文哲，而傾向維持現狀的民眾45.5%支持柯文哲、33.3%丁守中，傾向兩岸統一的民眾69.9%支持丁守中、18.9%柯文哲。

(中時電子報)