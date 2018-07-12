《郊區的鳥》再傳捷報 入圍盧卡諾影展新導演

《郊區的鳥》由音效大師杜篤之、台灣新電影推手廖慶松分別擔任聲音及剪輯指導。（前景提供）

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《郊區的鳥》入圍了第71屆瑞士盧卡諾影展「當代影人新導演」競賽單元。（前景提供）

金馬創投項目《郊區的鳥》再傳捷報！繼入圍「金馬獎最強前哨站」西寧FIRST青年電影展競賽單元後，也入圍了第71屆瑞士盧卡諾影展「當代影人新導演」競賽單元（Concorso Cineasti del presente），將與其他15部入圍作品共同角逐40000瑞士法郎（約120萬台幣）獎金之首獎。導演仇晟將赴瑞士出席映後座談，獎項結果則於8月11日揭曉。

盧卡諾影展是僅次於坎城、柏林、威尼斯影展的「世界第四大影展」，發掘新導演一向不遺餘力，包括侯孝賢、楊德昌、陳凱歌等大師級導演都於此開始在國際影壇嶄露頭角。這次《郊區的鳥》入圍「當代影人新導演」競賽單元，讓人想起2015年入圍盧卡諾影展相同競賽單元的奇片《路邊野餐》。巧合的是，兩部片在風格及主題上有不少相似之處，包括如詩般的電影語言、橫越夢境與現實的敘事方式、跨越時空限制的故事設定、人物的失落與孤獨感等，也讓導演仇晟這部長片處女作格外受到期待。

《郊區的鳥》找來曾獲12座金馬獎的音效大師杜篤之、台灣新電影推手廖慶松分別擔任聲音及剪輯指導，在兩位重量級影人傾力加持下，實力不容小覷。國際銷售公司Luxbox創辦人Fiorella Moretti及Hedi Zardi形容《郊區的鳥》「描繪了一整個詩意而巨大的宇宙，具有壓倒性的情緒感染力。仇晟展現了大師級的場面調度才華，更讓人感受到他在訴說這個故事時藏不住的無比喜悅」。

《郊區的鳥》描述男主角夏昊回到從小生長的杭州郊區，調查一起因地鐵建設引起的地面沉降事件，並結識了因公寓大樓傾斜而被迫安置在賓館的燕子，兩人陷入熱戀。隨著夏昊與調查小組進入關閉的小學，兒時玩伴的失蹤事件卻重新佔據了他的心。在小組進入地鐵隧道探究沉降起因前，夏昊卻突然消失。本片由實力男星李淳、文藝女神黃璐主演。本片將於8月3日在舉行歐洲首映。

(中時 )

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