公視《自由行》闖進盧卡諾影展 應亮：這是送給孩子的禮物

《自由行》曾在高雄拍攝。（公視提供）

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公視跨國合製電影《自由行》於瑞士時間11日宣布獲選盧卡諾影展主競賽單元及開幕片，該片由中國流亡導演應亮執導，並與台灣拍攝團隊合作，故事如同他個人經歷的寫照。這是應亮以《我還有話要說》之後，再次榮獲盧卡諾影展的肯定，他表示：「很高興，因這是送給我孩子的『禮物』。合作過程令我更多了解和學習台灣的電影工業和本地文化。影片如今得到國際邀請，榮譽應屬於香港與台灣。」

《自由行》故事描述5年前導演楊樞，因拍攝電影《孤僻者的母親》遭中國政府處罰，滯留香港，至今無法回國。住四川的母親因胃癌復發，即將再動手術，因此很想與女兒，及4年來只通過網絡「認識」的外孫見面。楊樞導演與香港丈夫帶著4歲的兒子藉參加電影節的機會，從流亡地香港到台灣，來實現這次家庭團聚。無奈媽媽不能脫離旅行團「自由行」，女婿訂了與媽媽相同的酒店、查好旅行團路線，協助全家在台灣的酒店和各風景區會面。

公視總經理曹文傑表示，公視長期以來一直是鼓勵多元題材與議題的平台，《自由行》入圍盧卡諾影展開幕片證明了公視所堅持的價值。公視節目部經理於蓓華表示，公視選擇電影合製的方向包括獨立電影、藝術電影、獨特議題。電影合製是當今趨勢，《自由行》除了公視及高雄拍，還有香港、新加坡、馬來西亞的資金，製作團隊也是跨國組合。故事從應亮導演的視角看到不同位置的台灣，台灣不僅是故事場景，也是象徵，象徵離散的一家人追求不可得的珍貴自由，這也是公視選擇進場支持這個創作的起點。

應亮2016年以《九月二十八日·晴》榮獲金馬獎最佳劇情短片，過去礙於資金拮据，常需一手包辦編、導、拍攝到後製，《自由行》是他首次與完整的跨國電影團隊合作，其中九成由台灣影視工作者參與，主要由曜演影視導演曾文珍與「用力拍」電影組成。主要演員包括中國女演員耐安、宮哲、張子夫(Pete Tao)等人。耐安2012年曾以《我還有話要說》獲得瑞士盧卡諾電影節最佳女演員獎，2014年製片的電影《推拿》曾獲第15屆華語電影傳媒大獎最佳電影獎。

瑞士盧卡諾影展創立於1946年，是世界上悠久的電影節之一，並以提供藝術電影作為發表平台聞名，影展主席卡洛·夏特瑞安（Carlo Chatrian）提到深深被《自由行》的故事給打動，他很愛片中以旅行連結家庭團聚的構想，片中的遊客們投射出一種藍色、憂傷的光，來自於他們相處的時光何其有限，而在這輕盈的表象下，凸顯了背後政治面向的巨大。片中微妙地處理身為遊客與囚者的孤獨感，畫面與故事極具詩意。本屆盧卡諾影展將於8月1日到8月11日舉行，《自由行》將在影展開幕舉行世界首映。

(中時 )

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