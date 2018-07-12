華航機上愛心醫師專案 即日起正式推展

右起華航董事長何煖軒、衛福部部長陳時中、醫師公會全聯會理事長邱泰源、寶佳公益慈善基金會理事長賴進祥。圖：張佩芬

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愛心醫師專案啟動記者會上大合照。圖：張佩芬

中華航空、中華民國醫師公會全國聯合會及財團法人寶佳公益慈善基金會今（12）日宣布啟動「機上愛心醫師」專案，並透過微電影首映，讓有興趣的醫師和社會大眾了解本計畫內容，除了保障機上見義勇為醫師應有權益外，也邀請更多的醫師在搭機時自願伸出援手，當旅客發生空中緊急醫療需求時，協助華航及地面醫療支援團隊守護旅客健康，讓旅客在飛行旅途中獲得更安全的保障。

國內外機上醫療案例時有所聞，根據統計，機上緊急醫療情況以暈厥、呼吸道症狀、噁心或嘔吐、心臟症狀、癲癇發作和腹痛最為常見。國際航空公司近年陸續推出機上醫療支援計畫，華航為台灣第一家獲得中華民國醫師公會全國聯合會支持、推出「機上愛心醫師」專案的航空公司。華航何煖軒董事長今日下午於記者會上，致贈中華民國醫師公會全國聯合會邱泰源理事長一架紀念模型機，代表中華航空表達最誠摯的謝意。

華航董事長何煖軒表示，華航感謝醫師旅客們每次伸出援手。本次與醫師公會合作的「機上愛心醫師」專案，非以營利為目的，完全尊重每一位加入本計畫醫師的個人意願，在機上發生緊急醫療需求時，空服員能在第一時間優先詢問參與「機上愛心醫師」專案的醫師，在醫師自願前提下，是否願意與華航空服員及地面醫療支援團隊合作，即時提供專業協助。

中華民國醫師公會全國聯合會邱泰源理事長表示，碰到機上乘客有健康狀況時，總是有許多見義勇為之醫護人員出面幫忙，而他們的權益一直沒有受到重視。華航的「機上愛心醫師」專案，重要目的之一就是保障這些見義勇為的醫師能夠擁有應有的法律權益，使得飛機上有身體不適的旅客，在第一時間就更有愛心醫師願挺身而出，與地面醫療支援團隊共同協助處理，讓旅客安全返家。未來更會檢視相關法律權益是否不足，同時也會專業建議航空公司機艙上應有的設備。

本次「機上愛心醫師」專案即日起開放登記，有意願加入的醫師可登入中華航空官方網站個人會員專區「機上愛心醫師專案」申請專頁，完成填表作業，後續經審核完成後，即成為本計畫共同合作的成員。

(工商 )

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