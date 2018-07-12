泡湯不只是冬天適合 礁溪鄉力推夏日泡溫泉養生

2018年07月12日 14:43 中時 胡健森

礁溪鄉以溫泉聞名，礁溪鄉公所為打破許多民眾「只適合在寒冷冬天泡溫泉」的迷思，在盛夏中與礁溪鄉溫泉業者一同推出「2018夏戀礁溪系列活動」，並藉引老祖宗利用大自然節氣，陰陽調和理論的智慧，大力推薦民眾可配合夏季「三伏日」的時節浸泡溫泉來調養身體，儲備冬季元氣；今年三伏日為7月17日至8月25日，共計40天，礁溪鄉公所歡迎民眾配合三伏日節氣，搭配泡溫泉、三伏貼等相關活動，多利用夏季時節到礁溪泡溫泉。

礁溪鄉長林錫忠表示，礁溪溫泉是台灣唯一的平地溫泉，泉質屬弱鹼性的碳酸泉，色清無味，富含鈉、鎂、鈣、鉀、碳酸離子等多元素，利用三伏日到礁溪泡夏湯，除了可養生，還可享用道地溫泉健康美食。

林錫忠說，大多數人傳統的刻板印象都習慣在冬季泡溫泉，夏天因氣溫較高，讓人對泡溫泉畏而怯步，造成礁溪鄉夏、冬兩季泡溫泉的旅遊人口出現極大的落差，期待透過「2018夏戀礁溪系列活動」，改變遊客對於夏天泡溫泉的刻板印象，形成夏天泡溫泉的健康新觀念，帶動夏天泡湯的新潮流，同時增添礁溪溫泉「健康」、「休閒」、「養生」的豐富內涵。

除了歡迎大家來泡湯，另搭配有許多內容，7月21日休閒養生健走趣活動，主辦單位準備1000張的泡湯券要送給參與健走民眾，活動現場另準備了摸彩活動，並提供20個名額免費量測養生評估體驗、還有養生飲品「三豆湯」免費享用。

主辦單位同時設計礁溪溫泉區美食地圖摺頁、夏戀養生藥帖免費送給大家，在活動期間許多店家也推出優惠方案，折價優惠，歡迎大家相約到礁溪泡溫泉、住宿、買伴手禮、享腳底按摩、嚐美食。相關資訊可至【真愛趣礁溪】臉書粉絲專頁及礁溪鄉觀光旅遊網

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(中時 )