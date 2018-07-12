深澳電廠為何蓋定了？ 台大醫生驚爆內幕

深澳電廠不重啟，2025年備用容量率將達不到法定目標。(圖：台電提供)

友善列印
中時電子報
／綜合報導

深澳電廠爭議不斷，蔡政府堅持深澳電廠必須要蓋，理由到底是什麼？台大醫院前副院長王明鉅就在臉書上直指，經濟部沒說出口的秘密，就是深澳燃煤電廠是為了讓新竹縣市的工業不缺電。

王明鉅表示，一定要興建燃煤電廠的原因是，燃天然氣是因為土地太小，沒辦法建儲氣槽，技術上不可行，如果拉海底天然氣管又會破壞生態，經濟部認為「北部缺電」所以必須要建深澳電廠，但這個北部地區包括了「基隆、台北、新北、桃園、宜蘭、新竹」，這些地方一年平均用電889億度，但是供電量只有755億度，所以電力還有134億度的缺口。

但把新竹市算進北部地區用電需求的方式，根本是刻意混淆，台電自己在計算各個區域供電能力時，台電官網上的北部地區，是以新竹縣鳳山溪以北作為北部與中部地區的分界，這樣的畫分底下，新竹市與大部分的新竹縣其實都是歸屬於中部地區。

王明鉅就直接指出，經濟部與台電，硬要把新竹縣市畫在北部地區，是故意要製造出北部地區每年134億度的缺電假象，這樣才能為興建深澳電廠找到合理化的理由。

此外，新竹縣市會有全台灣最多高達8成的工業用電比例，很明顯當然和新竹科學園區有許多高耗能產業與公司密切相關。耗電量高居全國第6名，比六都中的台北市還多上許多的新竹縣市竟然沒有發電廠。

所以經濟部與台電，計算了2025年在執行非核家園，核二廠除役，核四不啟封，再加上協和電廠200萬瓩除役之後，一定要興建深澳電廠，否則電力缺口會更大。這一切的說法，全是源自於新竹縣市每年高達187億度的用電量，全部由所謂的「北部地區」來供應電力。

最後，王明鉅表示就算真的還是要蓋一座電廠的話，這部電廠不應該蓋在深澳，應該蓋在最需要電的新竹縣市，但為什麼一定蓋在深澳，因為這一切全是不能說的祕密。

(中時電子報)

文章來源：王明鉅 臉書

華航機上愛心醫師專案 即日起正… 台中荔枝熱銷日本 12日再銷日735…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。