深澳電廠為何蓋定了？ 台大醫生驚爆內幕

2018年07月12日 14:38 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

深澳電廠爭議不斷，蔡政府堅持深澳電廠必須要蓋，理由到底是什麼？台大醫院前副院長王明鉅就在臉書上直指，經濟部沒說出口的秘密，就是深澳燃煤電廠是為了讓新竹縣市的工業不缺電。

王明鉅表示，一定要興建燃煤電廠的原因是，燃天然氣是因為土地太小，沒辦法建儲氣槽，技術上不可行，如果拉海底天然氣管又會破壞生態，經濟部認為「北部缺電」所以必須要建深澳電廠，但這個北部地區包括了「基隆、台北、新北、桃園、宜蘭、新竹」，這些地方一年平均用電889億度，但是供電量只有755億度，所以電力還有134億度的缺口。

但把新竹市算進北部地區用電需求的方式，根本是刻意混淆，台電自己在計算各個區域供電能力時，台電官網上的北部地區，是以新竹縣鳳山溪以北作為北部與中部地區的分界，這樣的畫分底下，新竹市與大部分的新竹縣其實都是歸屬於中部地區。

王明鉅就直接指出，經濟部與台電，硬要把新竹縣市畫在北部地區，是故意要製造出北部地區每年134億度的缺電假象，這樣才能為興建深澳電廠找到合理化的理由。

此外，新竹縣市會有全台灣最多高達8成的工業用電比例，很明顯當然和新竹科學園區有許多高耗能產業與公司密切相關。耗電量高居全國第6名，比六都中的台北市還多上許多的新竹縣市竟然沒有發電廠。

所以經濟部與台電，計算了2025年在執行非核家園，核二廠除役，核四不啟封，再加上協和電廠200萬瓩除役之後，一定要興建深澳電廠，否則電力缺口會更大。這一切的說法，全是源自於新竹縣市每年高達187億度的用電量，全部由所謂的「北部地區」來供應電力。

最後，王明鉅表示就算真的還是要蓋一座電廠的話，這部電廠不應該蓋在深澳，應該蓋在最需要電的新竹縣市，但為什麼一定蓋在深澳，因為這一切全是不能說的祕密。

(中時電子報)