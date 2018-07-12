鄧育凱、陳妤搞「不倫」 台南約會幸福肥

2018年07月12日 14:50 中時 潘鈺楨

《戀人絮語》介紹台南約會行程。（角子影音製作提供）

曾在植劇場《戀愛沙塵暴》裡飾演姊弟的新生代演員鄧育凱、陳妤，為台南市政府文化局拍七夕愛情嘉年華宣傳短片《戀人絮語》，兩人從「姊弟變情侶」，一開始還不太習慣，感覺有點「怪怪的」，最後是靠台南的美景、小吃堆砌浪漫氣氛，入戲演出情竇初開的青澀，忘記「不倫」的感覺。

陳妤、鄧育凱、姚淳耀，與拍攝《傻瓜向前衝》的導演黃銘正，12日出席2018臺南七夕愛情嘉年華宣傳短片《戀人絮語》發表會，陳妤、鄧育凱牽起紅線，介紹台南約會行程。短片以台南市巷弄為場景，故事內容以「神」的全知角度，搭配音樂與主角內心獨白，傳達人們內心向神明祈求愛情的期盼，藉此誘發民眾對臺南月老的探索。

鄧育凱與陳妤飾演暗戀彼此、又不斷擦肩而過的小情人，展現純真可愛的一面。談到4月的拍攝期，兩人紛紛表示台南美食太誘人，拍片過程既順利又開心，因為每餐都有道地小吃可享用，拍完都胖了，直呼幸好不用一直待在台南，不然恐怕減肥減不完。

鄧育凱日前剛從大學畢業，很快就要從軍，這部《戀人絮語》將成為他入伍前的最後一部作品。上周末他主演的輔導金短片《浮草》在台北電影節首映，映後還有日本影迷特別追來台北找他簽名，因為去年在東京影展上看了《報告老師！怪怪怪怪物》，就成了他粉絲，還表示本片在韓國上片，將再去韓國二刷，令鄧育凱相當感動。陳妤剛拍完公視連績劇《我們與惡的距離》，馬上又要進入另一檔愛情喜劇的拍攝，剛好此次台南行成為殺青後的小休假。活動詳情可上2018臺南七夕愛情嘉年華FB粉絲頁。

(中時 )