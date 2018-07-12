內閣改組遭質疑「菊內閣」 賴揆稱這樣講不公平

2018年07月12日 14:59 中時 張理國

內閣改組，花媽人馬吳宏謀接任交通部長，外界質疑是「菊內閣」，行政院長賴清德說，內閣改組布局一個月之久，調整是因應「執政節奏」需要，仍是「做實事」內閣，如果把部會首長曾在高雄市政府服務過就限縮是「菊內閣」對部會首長不盡公平。

賴揆說，這次內閣改組時，包括內政部長葉俊榮、交通部長賀陳旦及財政部長許虞哲都曾表示，幫忙內閣的時間到了，因此執政要搭配節奏改組，布局時間有一個月之久。

賴揆表示，去年9月8日銜命接任行政院長，就勉勵所有同仁以誠實面對臺灣社會各項問題、務實擬定對策、踏實解決問題，成為「做實事」內閣。當時考量院長、副院長及秘書長都是新人，因此請各部會首長留任打拚。但過去10個月以來，每個部會首長及同仁全心全力投入並一一完成行政院交付的任務。因此這次人事安排是依「執政節奏」的需要，尤其在總統任期前兩年，行政團隊任務就是「迅速規劃各項建設與改革」，所有攸關的法律、計畫、方案及特別預算等等，政院都以急行軍的速度一一完成。

賴揆並表示，在第一階段，感謝所有閣員齊心努力，所有建設、改革及規畫陸續到位，現在即將邁入第二階段，重點在於將規劃落實執行，這次內閣的調整是因應團隊階段任務的需求，並非對閣員的否定。

至於外界質疑內閣改組後，包括吳宏謀再度入閣，算不算是「菊內閣」，賴揆回應說，不應該把部會首長曾在高雄市政府服務過，就限縮是「菊內閣」這樣的說法太狹隘，對部會不盡公平。

(中時 )