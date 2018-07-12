遭富少撞傷20歲工人兼2差養家 清醒憂生計

富少游瀚甯駕駛超跑飆速肇事，不僅害死2人，也讓其中1名兼2份差養家的20歲男子，憂心生計。(圖／取自游瀚甯臉書）

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中時電子報

受傷的20歲張姓男子，右手被削掉1塊肉，還有開放性骨折與肌腱、神經受損，須經多次開刀才能復原。（中時資料照）

心靈海富少游瀚甯，7日駕駛藍寶堅尼飆速，在自強隧道釀2死3傷悲劇，其中1名遭撞傷的20歲張姓工人，右手臂開放性骨折，牙齒遭撞擊吃東西困難，目前仍在新光醫院接受治療，家中獨子的他，身兼2份差幫忙家計，如今遭游姓富少撞傷躺醫院，憂心不知如何是好。

張皓遠的父母離異，還有一個目前就讀大學的姊姊，據《蘋果》報導，張男的正職是巡檢維修路燈，晚上兼職便利商店店員，負擔家計，事發後全身多處挫傷，右手被削掉1塊肉，還有開放性骨折與肌腱、神經受損，須經多次開刀才能復原，另嘴唇上下都有縫針，牙齒被撞斷，進食相當困難。

張男目前意識清楚，但他表示，已經不記得當時發生的情況，只記得事發當天早上8點要趕去便利商店上班，醒來人就在病床。

他透露，游男的父母7日曾到醫院探視，但當日僅表示會負責醫療費用，未細談如何賠償。張男的父母當時曾對游男父母表示，很擔心兒子日後右手無法工作，等狀況穩定後再談。

張男的工程公司老闆卓男，今天有到新光醫院探視，並告訴張男說，游男的父母有問他員工薪資，洽談日後賠償事宜。

(中時電子報)

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