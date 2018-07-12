內閣異動 江啟臣批：挖東牆補西牆 酬庸和稀泥

2018年07月12日 14:57 旺報 潘維庭

行政院長賴清德宣布9名首長異動，國民黨立委江啟臣12日一一對人事分析，並指「一如預期，沒有看到社會期待的新氣象、政策方向上的改弦易轍，卻看見政府挖東牆補西牆，換湯不換藥，政治酬庸與妥協的稀泥感。」

本次首長異動，包含內政部長葉俊榮轉任教育部長，行政院發言人徐國勇接掌內政部、交通部長由吳宏謀接任、財政部長由次長蘇建榮升任、法務部長由調查局長蔡清祥升任，其他還包括行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）、故宮院長陳其南、體育署長高俊雄，農糧署長則由現任主秘胡忠一升任。

江啟臣指出，以教育部長為例，派任已經有赴陸講座爭議的葉俊榮擔任，對比教育部在「拔管案」中的吹毛求疵，分外諷刺，葉俊榮除了曾擔任大學教授，專長為法學而非教育，轉任教育部，只證明現在的教育政策已經不被重視，處理法律與政治爭論反而成為重點，更別提葉俊榮只是管碧玲的備位人選，爭議過大才臨危受命，也凸顯學術界已無人願意出賣學術良心擔任此職的尷尬。

被網友封為「幹話王」的徐國勇接掌內政部，江啟臣認為，是著重選戰資源調度，但民眾期待的是治安的改善，若未見實際的成果，只怕內政部會變成「幹話部」也不意外；原交通部長賀陳旦早就被點名是前三大該下台閣員，但由因高雄氣爆下台的陳菊人馬吳宏謀接任，江啟臣認為，「責任政治該負責的反而升官，只看到任用自己人的恩義，未看到革新的銳意。」

另外，江啟臣也指出，法務部長邱太三的卸任，與其是因為司法改革的軟弱與混亂，不如說是向深綠勢力「阿扁們」的退讓與妥協。江啟臣認為，原本應作為社會正義天平公器的法務部長，終究淪為政治交易下的犧牲品。至於行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka），即便具有媒體與國會經歷，在社會人才進入內閣意願低落，政策屢屢反覆，危機處理能力低落的現狀下，光是設法不落入前任發言人「幹話王」的負面刻板印象，恐怕就已煞費心思，難以強求了。

江啟臣表示，將帥無能，累死三軍，無論內閣人事如何更迭，蔡總統與賴院長做為領導者，能否反省與謙卑，展現抵抗偏執的意志力，做出正確的政治決策，仍是內閣整體表現的根本，「如果領導者自己就是一匹脫韁野馬，又如何要求後方的馬車不脫軌失控，荒腔走板呢？」

(旺報 )