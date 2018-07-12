葉俊榮：原本很放空 救災時一直思考是否要第2次「撩落去」

2018年07月12日 14:59 中時 郭建伸

行政院今宣布內閣改組名單，內政部長葉俊榮將轉任教育部長，他今下午也召開記者會說明來由。葉說，他原本是很放空的人，都已經在想要如何彌補過去兩年任內政部長欠缺的生活，但因為社會對教育、台大校長遴選案沒有勇氣面對處理，他最後接受總統、閣揆的付託，「放空之餘才有更多期許」。葉強調，他這幾天在災害應變中心徘徊踱步，一直思考第2次「撩落去」，直到昨晚才決定。

內政部今下午1點才發出採通，葉俊榮2點就開記者會說明。記者會一開始，葉俊榮笑說，內閣人事公布後，他電話響不停，但一時口誤「大家也了解，我人還在教育部，都還沒有到…」。此話惹得現場媒體哄堂大笑，反問葉「那麼想去教育部？」

葉俊榮首先說，台灣教育現在面臨許多衝擊，老人化、少子化、產業轉型，他最近感受到學術跟教育系統低迷現象，大家士氣不高；國內所有人都要正視教育問題，必須重新發現教育，賦予教育應有的內涵，不要用常態主義看預算、人員。

提及台大校長遴選案，葉俊榮說，他也是台大人，時常感受台大校長遴選讓台大更消沈，且台灣教育為此糾結，整個社會都感覺沒有出路。葉強調，「這是不對的」，不應該容忍繼續糾結、遲滯而無法解決。

葉俊榮說，台大校長遴選課題影響層面太大，必須有決心、寬闊視野，直接面對找出一條路，要讓外界認為「面對困難我們是走得開的」。

不過葉俊榮並未接受媒體提問，僅闡述個人意見後就隨即離去，很多更近一步的想法在下週一交接後，他會在教育部詳細說明。

(中時 )