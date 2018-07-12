四川省綿陽市發生中共建政以來最大洪水

四川省遂寧市，受涪江上游來水和降雨影響，涪江遂寧段水位猛漲，遂寧市新橋鎮小壩子村村民被洪水圍困。當地武警、消防等救援力量趕赴現場組織開展救援。 （圖/新華社發 107年7月11日）

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中時電子報

據四川在線11日報導，中國大陸四川省綿陽市近期連續降雨，各江河前期已發生過中等洪水，近日再次連續下暴雨，日20時至11日8時，記錄到50至99.9公釐有39座觀測站，100至249.9公釐有100座觀測站，250公釐以上107座觀測站，雨量最大的5座觀測站是：江油市含增鎮乾元村(561.3)，北川縣桂溪鄉(519.7)，平武縣響岩鎮雙鳳村(514.3)，安縣秀水鎮(460)，江油市武都鎮東坪村(453.4)。

綿陽各江河均發生大洪水，其中涪江等主要江河發生了特大洪水，涪江南壩水位站11日8時超警戒水位1.43公尺，涪江橋10時，洪峰流量每秒12,200立方公尺，逾警戒水位1.75公尺，逾保證水位0.55公尺，平通河太白站9時流量每秒3,661立方公尺，逾警水位2.71公尺，逾保證水位1.71公尺，芙蓉溪遊仙站9時35分流量7.19公尺，逾警戒水位1.19公尺，安昌河普明站8時洪峰流量3,010立方公尺每秒。發生了自民國38年中共建政以來的最大洪水。預報涪江橋水位站水位還將繼續上漲。武都水庫11日3時53分發生最大入庫流量8,110立方公尺每秒，下洩每秒4,000立方公尺，發揮了重要的調洪作用。江河洪水仍在上漲。

本輪暴雨洪水已造成綿陽市5個縣市區超過62個鄉鎮52,564人受災，造成直接經濟損失1.227億人民幣（約5.6億新臺幣），已轉移7,265人，綿陽城區出現多處積水，災情還在進一步擴大。災情統計工作仍在加緊進行。

10日8時，綿陽市啟動平通河、梓江防汛四級應急回應;11日4時50分啟動了涪江、平通河防汛四級應急回應;5時50分升為防汛三級應急回應。市委主要領導迅即趕往抗洪一線，指揮救災工作。市政府主要領導、分管領導駐守防汛指揮部中心，現場會商、調度防汛。市政府相關副市長已分赴縣市區現場指揮抗洪工作。市政府已安排做好救難隊、物資、資金的調度工作。

綿陽市政府提醒，請沿江河低窪地帶、地質災害危險區的居民儘快撤離;公安交警部門已封閉的橋樑、路段不要冒險通行;因部分河段洪水已超過堤防設計標準，存在漫堤或潰堤風險，請群眾不要到江河邊觀看洪水，包括河堤、以及部分橋樑，注意人身安全。

(中時電子報)

文章來源：綿陽市政府新聞辦舉行新聞發佈會：綿陽確認發生1949年以來最大洪水

文章來源：四川绵阳遇1949年以来最大洪水

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