挖掘編導新秀 「野草計畫」提案啟動

2018年07月12日 15:05 中時 潘鈺楨

為了鼓勵及挖掘出台灣影視市場上優秀的編劇和導演新秀，由瀚草影視、英雄旅程和聯聯看娛樂共同主辦，結合了業界十大影視的平台，共同催生了第一屆「野草計畫－編導新秀創意戰」，要打造台灣最大規模的影視提案大會，讓更多的青年人才有機會讓自己的創意被看見，甚至和業界實際媒合接軌，活絡台灣的影視創意市場。

「我們希望建立一個全新的媒合平台，讓有創意、有想法的編導新人透過更容易的方式表達自己的聲音，就像株強韌的野草般，可以為台灣的影視市場帶來源源不絕的活水。」瀚草影視及英雄旅程創辦人曾瀚賢補充說，「野草計畫」和其他創投媒合會最大的不同，就是重視和業界的「實際接軌」，以及更強調類型風格和創新精神，回歸到市場的供需體制，讓好故事和好創意最後可以成為一個真正的「好作品」。

瀚草影視總經理湯昇榮說，「所以我們找來許多過去合作過的夥伴來共襄盛舉，很高興他們也能認同『野草計畫』的精神和理念，才促成了這次台灣最大規模的影視提案大會。」這次參與野草計畫並擔任評審團的平台包括Choco TV、KKTV、八大電視、大慕影藝、中環娛樂、秀泰娛樂、華映娛樂和樂到家國際等，產業涵括了電視、電影和網路平台，是台灣影視產業難得一見的跨界合作。

除了「野草計畫」外，為了培育及扶持更多優秀的編劇人才，英雄旅程公司在今年也舉辦了一系列的編劇講座和課程，其中「劇本深度解密：從國際對話看影視劇本創作」已經邁入第二屆，邀請到來自好萊塢、香港、大陸和台灣的專業編劇與學員對話分享；而「從菜鳥到天菜：2018編劇人才的成長旅程」則邀來業界重量級金獎編劇團隊講師，開設了包括初階、進階和提案工作坊的系列課程，期望透過今年夏天這別具意義的「編劇英雄三部曲」活動，能為台灣的影視創意市場建立起全新的媒合機制。「野草計畫－編導新秀創意戰」活動官網，「從菜鳥到天菜：2018編劇人才的成長旅程」活動官網。

(中時 )