花蓮馬遠部落布農族先人遺骨 監院促台大歸還

2018年07月12日 16:24 中時 鄭舲 、 姚志平

台大醫學院體質人類學研究團隊在1960年間於花蓮縣萬榮鄉馬遠村馬遠部落旁挖掘數十具布農族先人遺骨，運回該醫學院解剖保存，日前馬遠村子孫組成自救會，要求台大醫學院歸還先人遺骨。監察院今通過副院長孫大川及監察委員尹祚芊提出的調查報告，促請台大協同有關機關妥善處理歸還事宜。

孫大川、尹祚芊指出，據十多篇研究論文及相關文獻記載，當時台大取得遺骨是為學術研究，並曾透過官方代表於臨時村民大會討論，在改善環境衛生過程中提出請求挖掘遺骨，並經村民大會同意。但馬遠部落耆老回憶當時，傳聞挖掘遺骨目的是製成味素，因當時值戒嚴時期，即使挖掘遺骨行為嚴重觸犯布農族傳統禁忌，部落族人迫於形勢也不敢違抗。孫大川表示，當時雙方可能因語言不通，溝通有困難，因此造成誤會。

孫大川、尹祚芊調查發現，台大已同意歸還遺骨，但該校未將人骨標本列入校產清冊登帳管理，且當初記載標本原本資訊就不完整，導致挖掘遺骨確切數量查證困難。經台大清查發現，現存人骨標本有60具，其中43具成人骨裝箱保存，其餘17具小兒骨骸因不符研究需求混存於其他人種骨骸中。

孫大川表示，馬遠自救會提出幾項訴求，包括要求道歉、遺骨保全、補償、歸還遺骨、建立遺骨館與紀念碑、歸還儀典與進行DNA檢測等，台大大多都應允，只是補償涉及預算，而建立紀念碑需要土地，DNA檢測也有成本考量，因此有些疑慮，目前兩邊透過地方政府、原民會持續努力，找出可以解決的方向，盼能做妥適處理，讓流落台大近60年的布農族先人遺骨圓滿歸葬部落。

(中時 )