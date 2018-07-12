花蓮馬遠部落布農族先人遺骨 監院促台大歸還

針對花蓮縣萬榮鄉馬遠村馬遠部落布農族人要求台灣大學歸還先人遺骨一案，監察院副院長孫大川（左）、監委尹祚芊（右）12日提出調查報告，呼籲台大妥善處理歸還事宜，並希望相關單位研議相關法制規範，以供遵循。（姚志平攝）

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台大醫學院體質人類學研究團隊在1960年間於花蓮縣萬榮鄉馬遠村馬遠部落旁挖掘數十具布農族先人遺骨，運回該醫學院解剖保存，日前馬遠村子孫組成自救會，要求台大醫學院歸還先人遺骨。監察院今通過副院長孫大川及監察委員尹祚芊提出的調查報告，促請台大協同有關機關妥善處理歸還事宜。

孫大川、尹祚芊指出，據十多篇研究論文及相關文獻記載，當時台大取得遺骨是為學術研究，並曾透過官方代表於臨時村民大會討論，在改善環境衛生過程中提出請求挖掘遺骨，並經村民大會同意。但馬遠部落耆老回憶當時，傳聞挖掘遺骨目的是製成味素，因當時值戒嚴時期，即使挖掘遺骨行為嚴重觸犯布農族傳統禁忌，部落族人迫於形勢也不敢違抗。孫大川表示，當時雙方可能因語言不通，溝通有困難，因此造成誤會。

孫大川、尹祚芊調查發現，台大已同意歸還遺骨，但該校未將人骨標本列入校產清冊登帳管理，且當初記載標本原本資訊就不完整，導致挖掘遺骨確切數量查證困難。經台大清查發現，現存人骨標本有60具，其中43具成人骨裝箱保存，其餘17具小兒骨骸因不符研究需求混存於其他人種骨骸中。

孫大川表示，馬遠自救會提出幾項訴求，包括要求道歉、遺骨保全、補償、歸還遺骨、建立遺骨館與紀念碑、歸還儀典與進行DNA檢測等，台大大多都應允，只是補償涉及預算，而建立紀念碑需要土地，DNA檢測也有成本考量，因此有些疑慮，目前兩邊透過地方政府、原民會持續努力，找出可以解決的方向，盼能做妥適處理，讓流落台大近60年的布農族先人遺骨圓滿歸葬部落。

(中時 )

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