兩岸體育交流 彰縣桌球小將赴重慶移地訓練3周

彰化縣19名桌球小將，在3名教練帶隊下，19日將赴重慶市進行3週移地訓練，與大陸優秀桌球選手切磋交流，彰化縣議長謝典霖上午特別接見勉勵他們把握時間學習觀摩、自我提升精益求精。(謝瓊雲攝)

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彰化縣議長謝典霖也下場小露一手，與桌球小將對打。(謝瓊雲攝)
彰化縣議長謝典霖也下場小露一手，與桌球小將呂承哲對打。(謝瓊雲攝)
彰化縣議長謝典霖也下場小露一手，與桌球小將呂承哲對打。(謝瓊雲攝)

兩岸城市體育交流！彰化縣19名桌球小將將啟程前往重慶進行為期3周的移地訓練，彰化縣議長謝典霖12日上午特別接見勉勵，還小露一手與少年國手對打，也呼籲小將們把握交流機會、精益求精。

彰化縣議會去年邀重慶市青年聯合會來台，參與地方治理論壇，雙方並簽署合作備忘錄，今年議會委託體育會桌球委員會安排，由蘇巨湧等3名教練帶領彰化藝術高中、彰德國中和南郭國小等19名學生，將於19日前往重慶，進行移地訓練、期間也將舉辦友誼交流賽。

謝典霖表示，桌球賽是兩岸青年體育交流的一場盛會，希望兩岸青年以球會友，切磋技藝，結成好友，也希望透陽光和健康的體育活動，打造體育文化交流平台，積極推動彼此的青年交流。這次他為桌球小將們在重慶的生活費爭取減免，從每人每天60美元降至20美元的費用，大大減輕生活開銷，讓選手能更安心交流。

他說，國立彰化師範大學及中州科大學生交流，也是透過合作備忘錄的協議，已於5日動身前往重慶，進行整整1個月的「暑期實習實踐活動」，為彰化的青年學子開啟更寬廣的視野，透過合作，能為兩岸青年創造更大的舞台。

前年入選國手今年並在全中運拿下全國第七名的彰藝中呂承哲說，第一次出國移地訓練，非常期待能跟優秀選手們切磋球技；同樣具國手身分的準高一生辜崇晏去年也曾赴武漢訓練交流，對大陸選手的實力強勁與訓練紮實印象深刻，他說，大陸同齡小將的球速、旋轉力道都很驚人，苦練一年，這次前往交流希望能看見自身的提升。

彰化縣議會表示，兩岸青年知識菁英是帶動社會整體發展的中堅，加強臺灣與大陸青年間專業知識的交流與思維的溝通，有助奠定彼此良性交流的基礎，而目前台灣一年約有3萬多人赴海外學習或攻讀學位，其中赴中國大陸學習逾2000人。議會也致力於兩岸青年交流活動，主要提供彰化學生有進一步瞭解大陸現況與學習、實習的機會。

(中時 )

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