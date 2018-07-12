網拍高風險賣場 竟是「它」居榜首

2018年07月12日 15:11 中時 林郁平

警政署165反詐騙諮詢專線，統計上周接獲民眾通報，發現有歹徒假冒「讀冊生活」、「Devilcase惡魔手機殼」等網路店家名義，謊稱訂單發生錯誤，要求民眾操作ATM解除分期付款。其中，以販售書報、文具為主的「讀冊生活」共有79件，位居高風險賣場榜首，警方提醒，只要聽到「訂單錯誤、要操作ATM」就是詐騙！

165每周都會公布高風險賣場，提醒喜歡網購的民眾當心。在解除分期付款高風險賣場中，歹徒先竊取消費者的個資，再假冒客服人員，以訂單設定錯誤等名義進行詐騙。警方表示，公布這些賣場除了提醒曾在這些網站購物的民眾，千萬不要輕信外，更是要求業者應做好資安防護工作，以保障消費者安全。

另一種假網拍高風險賣場，上周仍以臉書78件居冠，其他尚有PChome商店街、露天拍賣、蝦皮拍賣等。

警方表示，歹徒在這些賣場刊登手機、奶粉、尿布、禮券、餐券、演唱會門票等商品，待消費者上鉤後，再要求用LINE私下交易，導致消費者付完錢後，賣家不是人間蒸發、遲遲收不到貨外，就是收到偽劣商品，並因私下交易而無法獲得業者提供的保障。因此警方呼籲，網路購物千萬不要私下交易，選擇有第三方支付機制賣場，交易安全才較有保障。

(中時 )