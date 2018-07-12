面試刻薄害書記官自殺？士林地院：甄試沒錄音

監察院發文要求士林地院提供甄試過程的錄音或是譯文，釐清是否有言語尖酸苛薄的情形。（李文正翻攝）

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士林地院回覆給司法院函文，面試過程方女並無情緒反彈，監院依法院回覆轉給陳情人，張認為監院並未善盡調查二度陳情。（李文正翻攝）
士林地院回覆給司法院函文，面試過程方女並無情緒反彈，監院依法院回覆轉給陳情人，張認為監院並未善盡調查二度陳情。（李文正翻攝）
士林地院回覆給司法院函文，面試過程方女並無情緒反彈，監院依法院回覆轉給陳情人，張認為監院並未善盡調查二度陳情。（李文正翻攝）

士林地方法院今年3月舉行書記官甄試，回鍋應試的方姓書記官被問及「你不是要做長照？怎麼又跑回來？」這一段話疑似刺激方女，2天後上吊自殺，士林地檢署檢察官張尹敏因而陳情監察院，希望監委調查有無違法、失職情事，但監院卻將士院函覆給司法院的文件，複製、貼上轉給張，張認監院未善盡調查，二度陳情，監院本月再次行文要求法院提供現場錄音、譯文，不過，據了解士林地院甄試過程並未錄音，目前還不知該如何回覆監院。

方女曾經在士林地院擔任書記官多年，數年前，因年邁母親需要照顧，辦理離職回家照顧，今年初找到適合的看護，方決定再次投入職場，並參加士院舉辦的「3等書記官公開甄選」。

在3月21日面試時，甄試委員詢問「當初不是要從事長照？」目的是要確認能否久任，但聽在方的耳裏，像是預告不會錄取，返家後萌生輕生念頭，23日清晨在住家陽臺上吊自殺，院內人員在臉書社團「靠北書記官」留言，質疑甄試委員言語尖酸苛薄害死書記官。

張看到臉書訊息後向監察院陳情，希望監委能調查並伸張正義，但監院發函詢問法院，士院稱，方女面談過程以聊天方式完成，未見情緒反彈，監院以此函覆張。

張認為監院沒有展開調查，只是將法院回函轉給她，6月初再次陳情「據悉於面試時有錄音，懇請鈞院調取錄音檔」，監院再次發文，詢問法院當天有無錄音，若有，請提供譯文或錄音檔案。不過，士林地院甄試地點雖有錄音設備，但不知何故，並未開啟錄音功能。

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