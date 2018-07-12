台中建國市場愛心食材交流平台啟用

台中市建國市場愛心食材交流平台揭牌啟用，台中市副市長林依瑩在、市議員何敏誠、鄭功進、邱素貞、建國市場自治會長蔡鈴欽等人共襄盛舉。 （ 馮惠宜攝 ）

友善列印
中時

台中市政府經發局與建國市場合作建置愛心食材交流平台12日揭牌啟用，透過攤商將未售完新鮮材供應給社區發展協會或關懷據點，5月試營運以來平均每月提供4千公斤蔬果、熟食和新鮮食材，這是台中第8處愛心食材交流平台，也是供應食材數量最大的平台。

揭牌啟用儀式由台中市副市長林依瑩主持，她表示，台中是愛心食物銀行發展最蓬勃的城市，建國市場平台啟用後，將成為台中第8處愛心食材交流據點，也是供應食材數量最多的平台，平均每月可提供高達4千公斤食材量，用最即時的方式提供給社區發展協會或關懷據點。

建國市場自治會蔡鈴欽指出，愛心食材交流平台在5月試辦時，市場攤商熱烈響應，熱心民眾林小莉也捐贈兩台中古冰箱，使建國市場保存愛心食材機制更完善，相信正式啟用後，未來將持續擴大愛心，讓新鮮的剩餘食材提供給社區中有需要的人。

市議員邱素貞表示，愛心食物交流平台將資源有效連結在地民眾，透過市場攤商將未售出、賣相不佳但仍可食用的魚肉、蔬果提供愛心食物交流平台，不但食物不浪費，更可提供各社區關懷據點長輩共餐，充分發揮「剩食共享」理念，可說相得益彰。

市議員何敏誠與鄭功進也肯定市府團隊積極建置建國市場，並集結建國市場攤商的愛心，讓溫暖散發到社會的各個角落。

(中時 )

兩岸體育交流 彰縣桌球小將赴重… 小學生問怎麼看民調領先 柯P：真…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。