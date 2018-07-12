台中建國市場愛心食材交流平台啟用

2018年07月12日 15:15 中時 馮惠宜

台中市政府經發局與建國市場合作建置愛心食材交流平台12日揭牌啟用，透過攤商將未售完新鮮材供應給社區發展協會或關懷據點，5月試營運以來平均每月提供4千公斤蔬果、熟食和新鮮食材，這是台中第8處愛心食材交流平台，也是供應食材數量最大的平台。

揭牌啟用儀式由台中市副市長林依瑩主持，她表示，台中是愛心食物銀行發展最蓬勃的城市，建國市場平台啟用後，將成為台中第8處愛心食材交流據點，也是供應食材數量最多的平台，平均每月可提供高達4千公斤食材量，用最即時的方式提供給社區發展協會或關懷據點。

建國市場自治會蔡鈴欽指出，愛心食材交流平台在5月試辦時，市場攤商熱烈響應，熱心民眾林小莉也捐贈兩台中古冰箱，使建國市場保存愛心食材機制更完善，相信正式啟用後，未來將持續擴大愛心，讓新鮮的剩餘食材提供給社區中有需要的人。

市議員邱素貞表示，愛心食物交流平台將資源有效連結在地民眾，透過市場攤商將未售出、賣相不佳但仍可食用的魚肉、蔬果提供愛心食物交流平台，不但食物不浪費，更可提供各社區關懷據點長輩共餐，充分發揮「剩食共享」理念，可說相得益彰。

市議員何敏誠與鄭功進也肯定市府團隊積極建置建國市場，並集結建國市場攤商的愛心，讓溫暖散發到社會的各個角落。

(中時 )