嫌太貴！ 墨準總統欲取消4百億海鷹直升機訂單

美軍現役的MH-60R海鷹直升機。（圖/美國海軍）

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中時電子報

據美聯社（AP）報導，即將接任、墨西哥總統當選人羅培茲（Andres Manuel Lopez Obrador），日前公開表示，未來正式就職總統職務後，很大的可能會取消先前向美國提出的軍售：8架洛克希德馬丁（Lockheed Martin）製造、MH-60R「海鷹」直升機（MH-60R helicopter），總價高達13.6億美元（約415.2億台幣）的訂單。主要原因非常簡單，羅培茲認為，「這批軍備的售價太貴，墨西哥花不起！」

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今年4月份，美國國務院（U.S. State Department）批准了這批直升機的預先「銷售」，協助墨西哥軍警打擊犯罪集團，讓鄰居能強化安全與秩序。而當這份合約曝光後，時為候選人的羅培茲，就高分貝要求總統潘尼亞（Enrique Pena Nieto）取消合約，左派的他認為，「我們（墨西哥）不想要軍武競賽或戰爭，我們只要和平與正義。」

將於12月接任、墨西哥新總統當選人羅培茲。（圖/路透社）

由塞考斯基（Sikorsky）開發生產、一款雙渦輪軸引擎旋翼中型軍用直升機「海鷹」，擁有許多衍生型號。其中本文所提及的MH-60R型，於2001年開始測試、2006年正式編制入美國海軍。執行反潛作戰、搜索救援、海軍特種作戰和醫療後送等任務，更能布署在從巡防艦到航空母艦的各式船隻上，是萬用型艦載直升機。機上需要3至4名飛行組員、可搭載5名乘客，最大飛行距離為834公里。機上可搭載多枚魚雷或飛彈，中華民國海軍亦有同款機型服役中。

海鷹直升機停靠於美軍肖普號驅逐艦甲板。（圖/美國海軍）

不過，羅培茲不喜歡的「奢侈品」不只有直升機，就連2016年交付、向波音（Boeing）採購的新型787總統專機，這位準總統也表示，自己絕不會登上那架飛機！過於理想化的思維，都讓不少人好奇，關係逐漸緊張的美墨兩國，未來還將發生怎樣的矛盾？

(中時電子報)

文章來源：Mexico's president-elect will cancel planned US helicopter order

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